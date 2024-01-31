"Шмонают меня всегда". Личная история рижанки, принявшей ислам

"Более исламофобской точки на карте, чем Рижский аэропорт, больше нет", - со смехом говорит Вера, уверенная в себе женщина средних лет балтийской внешности. Успешный руководитель, профессионал в своей области. Ее принадлежность к исламу может выдать только платок, который закрывает волосы. В своем интервью для TVNET+ Вера рассказала, как она живет в Латвии и не противоречит ли ее карьера и руководство мужчинами роли женщины в исламе.