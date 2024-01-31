"Шмонают меня всегда". Личная история рижанки, принявшей ислам

"Более исламофобской точки на карте, чем Рижский аэропорт, больше нет", - со смехом говорит Вера, уверенная в себе женщина средних лет балтийской внешности. Успешный руководитель, профессионал в своей области. Ее принадлежность к исламу может выдать только платок, который закрывает волосы. В своем интервью для TVNET+ Вера рассказала, как она живет в Латвии и не противоречит ли ее карьера и руководство мужчинами роли женщины в исламе.
Реакция родных на принятие ислама
Вера рассказала, что в момент принятия ислама у нее с мужем были не самые легкие отношения, но вместо того, чтобы разрушать семью, она "ушла" в ислам, и мужу это принесло, скорее, спокойствие.
"Муж не считает себя религиозным человеком, хотя и ближе к православию, но он с уважением отнесся к моему выбору, дочка тоже выразила поддержку", - отметила Вера.
Она боялась, что могут возникнуть проблемы с родителями мужа дочки, ведь они из верующей протестантской семьи. Но от них она услышала фразу "между верующими меньше различий, чем между верующими и неверующим".