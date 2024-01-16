Легко ли быть молодым в Латгалии? Новый видеопроект Владиславы Романовой

По мнению Владиславы Романовой, автора идеи этого фильма, об этих трудностях нужно громко и много говорить.

Серию фильмов "Ревизия Латгалии" создал латгальский портал культурных новостей Lakuga вместе с создателями фильма "Даугавпилс - город не/возможностей". В рамках серии фильмов выйдут три эпизода - о жизни молодежи в Латгалии, о языке и о проблемах медиапространства.

Видео: Первая серия проекта "Ревизия Латгалии"

Первую серию с 9 января можно посмотреть на YouTube портала - Latgalīšu portals. Следующие эпизоды выйдут в конце января и середине февраля.

Как пишет Lakuga, цель "Ревизии Латгалии" - привлечь внимание общества к Латгалии. А именно - показать тревожащие местных жителей темы, показать, какой у региона есть потенциал, и показать, что мешает ему развиваться.

Создатели "Ревизии Латгалии" считают, что нужно больше прислушиваться и следить за тем, что важно для молодежи, ведь сейчас фокус политиков и других активистов чаще направлен на интересы старшего поколения.