Легко ли быть молодым в Латгалии? Новый видеопроект Владиславы Романовой

Консервативный человек и открытая трансперсона. Человек с активной политической позицией и наоборот - аполитичный. Что может объединять таких людей? Первый эпизод серии фильмов "Ревизия Латгалии" показал, что жизнь в Даугавпилсе и Латгалии, трудности, с которыми здесь сталкивается молодежь, объединяет многих. О новом видеопроекте рассказывает даугавпилсский портал "Чайка".
По мнению Владиславы Романовой, автора идеи этого фильма, об этих трудностях нужно громко и много говорить.
Серию фильмов "Ревизия Латгалии" создал латгальский портал культурных новостей Lakuga вместе с создателями фильма "Даугавпилс - город не/возможностей". В рамках серии фильмов выйдут три эпизода - о жизни молодежи в Латгалии, о языке и о проблемах медиапространства.
Видео: Первая серия проекта "Ревизия Латгалии"
Первую серию с 9 января можно посмотреть на YouTube портала - Latgalīšu portals. Следующие эпизоды выйдут в конце января и середине февраля.
Как пишет Lakuga, цель "Ревизии Латгалии" - привлечь внимание общества к Латгалии. А именно - показать тревожащие местных жителей темы, показать, какой у региона есть потенциал, и показать, что мешает ему развиваться.
Создатели "Ревизии Латгалии" считают, что нужно больше прислушиваться и следить за тем, что важно для молодежи, ведь сейчас фокус политиков и других активистов чаще направлен на интересы старшего поколения.
"Как бы неправильно это ни звучало, но будущее для всех нас будет настолько прекрасным и розовым, насколько сейчас мы прислушаемся к мнению молодых людей", - отмечает продюсер и ведущая фильма Владислава Романова.
Первая серия фильма позволила молодым людям, живущим в Латгалии, высказаться о местной политике, возможностях - какие есть, каких нет. Например, получении высшего образования. В фильме также уделяется внимание теме латышского языка и теме принятия ЛГБТ.
Смелыми гостями фильма стали:
- 20-летняя активистка, студентка и даугавпилчанка Анжелика Литвиновича. Она = один из организаторов прошлогоднего пикета в поддержку Украины.
- 22-летняя даугавпилчанка, журналист и студентка Анна Луизе Рускуле.
- 26-летняя трансперсона и ЛГБТ-активист из города Ливаны Дан Авангард.
- 25-летний даугавпилчанин и видеомейкер Александр Гибовский. Он снимал видео, в том числе для мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша.
В качестве эксперта в фильме выступила аналитик стратегических коммуникаций Государственной канцелярии Монта Заумане.
Руководитель портала Lakuga по вопросам сотрудничества Эдейте Лайме делится, что портал рад созданию "Ревизии Латгалии". По ее словам создатели фильма смело говорят на темы, неудобные для немалой части общества. Однако добавляет, что серия фильмов может не совпадать с тематикой и жанром портала, к которому привыкли их читатели.
"Это сотрудничество - не только возможность напомнить о проблемах Латгалии, которые зачастую общество не осознает до конца, и расширить содержание портала, но и популяризировать латгальский язык", - сказала Эдейте Лайме. Поэтому как в первом, так и в следующих двух частях, будут субтитры на латгальском языке.
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