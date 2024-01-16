Издание сообщает, что объем производства бензина в России упал из-за аварии на заводе "Нижегороднефтеоргсинтез", принадлежащем "Лукойлу". Причины аварии связаны с проблемами с импортным оборудованием. Поскольку поврежденное оборудование было ввезено в Россию из "недружественной" страны, отремонтировать его невозможно, так как из-за санкций невозможно получить все необходимые запчасти.

Аналоговой техники в самой России нет, поэтому российские власти будут искать пути найти эквивалентную технологию в Китае.

Между тем производственные мощности одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов европейской части России сократились почти вдвое. 4 января работа одного нефтеперерабатывающего завода была полностью остановлена. Ожидается, что Лукойл завершит плановые ремонтные работы на этом заводе к весне.

Ранее пропаганда Кремля регулярно подчеркивала, что "санкции против России вообще не работают", однако на деле наблюдается противоположный эффект, особенно в ряде отраслей, например, в сфере нефтепереработки. Уже в сентябре прошлого года стало известно о росте цен на топливо в России, что во многих местах создало дефицит.

Осенью российский диктатор Владимир Путин также выразил недоумение тем, что после запрета на экспорт нефтепродуктов цены на дизтопливо и бензин продолжают расти. Проблемы на заводах "Лукойла" могут привести к новому росту цен на топливо.

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