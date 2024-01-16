PMLP повторно обратилось примерно к 1 тыс. россиян, которые должны покинуть Латвию

В начале января PMLP сообщало, что выдворение из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования закона и не подали документы на получение какого-либо вида на жительство для проживания в стране. Как сообщила Розе, повторные письма были разосланы меньшему числу людей, а именно PMLP обратилось к 985 лицам, о которых "не располагает информацией, что с ними происходит, чтобы они информировали нас о своем мнении в связи с тем, что мы выдадим им распоряжения о выезде".

Этим людям теперь отведено две недели для того, чтобы отреагировать на письма. Как ранее сообщало LTV, до сих пор ни одно решение о выдворении еще не выполнено.

По словам Розе, существует несколько вариантов дальнейших действий: получатели писем еще могут подать заявку на получение какого-либо вида на жительство в Латвии, могут сообщить о том, что им нужно время на выезд, или сообщить, что они уже выехали из страны.