PMLP повторно обратилось примерно к 1 тыс. россиян, которые должны покинуть Латвию

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в настоящее время повторно обращается к 985 гражданам России, которые должны покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона об иммиграции, сообщила во вторник, 16 января, в передаче Латвийского телевидения (LTV ) Rīta panorāmа глава PMLP Майра Розе.
В начале января PMLP сообщало, что выдворение из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования закона и не подали документы на получение какого-либо вида на жительство для проживания в стране. Как сообщила Розе, повторные письма были разосланы меньшему числу людей, а именно PMLP обратилось к 985 лицам, о которых "не располагает информацией, что с ними происходит, чтобы они информировали нас о своем мнении в связи с тем, что мы выдадим им распоряжения о выезде".
Этим людям теперь отведено две недели для того, чтобы отреагировать на письма. Как ранее сообщало LTV, до сих пор ни одно решение о выдворении еще не выполнено.
По словам Розе, существует несколько вариантов дальнейших действий: получатели писем еще могут подать заявку на получение какого-либо вида на жительство в Латвии, могут сообщить о том, что им нужно время на выезд, или сообщить, что они уже выехали из страны.
Если PMLP не получит никакого ответа на письма, Государственная пограничная охрана будет направлена проверить, не выехал ли конкретный человек из Латвии. После отправки последних писем в PMLP отметили, что в некоторых случаях люди сразу отреагировали и записались на оформление вида на жительство, а другие сообщили, что собираются уехать или уже уехали из страны.
Еще одна группа граждан РФ, в отношении которых PMLP предстоит провести проверки, это те, кто когда-то проходил языковую проверку, но не сдал экзамен. Для них закон предусматривает возможность повторной сдачи экзамена в течение двух лет, но до этого необходимо запросить временный вид на жительство сроком на два года. Однако из примерно 5000 таких лиц около 2500 не предприняли больше никаких действий и не подали никаких документов, а значит - фактически не выполняют требования закона и им следует покинуть страну. PMLP напомнит этим российским гражданам об установленной законом обязанности и до 1 апреля даст возможность подать необходимые документы.
Розе отметила, что из примерно 25 000 граждан России, на которых распространялись конкретные требования закона об иммиграции, около 86% подали документы на получение новых видов на жительство.
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