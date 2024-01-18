Когда-то к сказанному одним из самых популярных украинских общественных деятелей, внештатному советнику Офиса Президента Алексеем Арестовичем прислушивались миллионы людей не только в Украине, но и в странах Балтии. Однако потом Арестович стал изгоем, на которого украинское сообщество смотрит с глубоким недоверием. Хотя Арестович в настоящий момент проживает заграницей, он заявил свою кандидатуру на следующие выборы президента Украины.

Украинцы считают Арестовича ненадежным

Результаты последних опросов, проводимых отделением социологии Центра Разумкова, показывают, что у Арестовича один из самых низких показателей доверия в украинском обществе.

Данные опросов показывают, что больше всего украинцы доверяют своему президенту Владимиру Зеленскому - 71%. Председателю Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму доверяют 65%, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе - 56%.

В то же самое время многие респонденты не доверяют лидеру оппозиционной партии Юлии Тимошенко (85%) и Алексею Арестовичу (82%).

"Моя гипотеза такая, что все внезапно поменялось, когда Арестович