СМИ: Саманта Тина сменила фамилию

Напомним, 29 декабря Саманта Тина обвенчалась со своим возлюбленным Артуром в евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны в Кулдиге.

Ссылаясь на соцсети певицы, журнал Privātā Dzīve пишет, что Саманта получила паспорт с новой фамилией, которую взяла после свадьбы. Что это за фамилия, она пока не раскрывает, но признается, что привыкнуть к ней будет сложно.

Саманта Тина урожденная Полякова.

Певица объявила о помолвке в августе прошлого года. Избранник Саманты два года писал ей в социальных сетях, но лично они встретились лишь на ее концерте.

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