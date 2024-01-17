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СМИ: Саманта Тина сменила фамилию

rus.tvnet.lv
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвийская певица Саманта Тина в конце прошлого года вышла замуж. Издание Privātā Dzīve сообщает, что звезда сменила фамилию. 

Напомним, 29 декабря Саманта Тина обвенчалась со своим возлюбленным Артуром в евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны в Кулдиге.

Ссылаясь на соцсети певицы, журнал Privātā Dzīve пишет, что Саманта получила паспорт с новой фамилией, которую взяла после свадьбы. Что это за фамилия, она пока не раскрывает, но признается, что привыкнуть к ней будет сложно.

Саманта Тина урожденная Полякова. 

Певица объявила о помолвке в августе прошлого года. Избранник Саманты два года писал ей в социальных сетях, но лично они встретились лишь на ее концерте.

Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve!

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