СМИ: Саманта Тина сменила фамилию

Латвийская певица Саманта Тина в конце прошлого года вышла замуж. Издание Privātā Dzīve сообщает, что звезда сменила фамилию.
Напомним, 29 декабря Саманта Тина обвенчалась со своим возлюбленным Артуром в евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны в Кулдиге.
Ссылаясь на соцсети певицы, журнал Privātā Dzīve пишет, что Саманта получила паспорт с новой фамилией, которую взяла после свадьбы. Что это за фамилия, она пока не раскрывает, но признается, что привыкнуть к ней будет сложно.
Саманта Тина урожденная Полякова.
Певица объявила о помолвке в августе прошлого года. Избранник Саманты два года писал ей в социальных сетях, но лично они встретились лишь на ее концерте.
Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!