Вступят в силу жесткие требования безопасности для пешеходов, электросамокатов и велосипедов

Минсообщения поясняет, что с 1 января этого года установлено, что водители электросамоката в возрасте до 17 лет должны пользоваться защитным шлемом, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательно использование светоотражающих элементов, например, светоотражающего жилета.

Чтобы минимизировать возможные риски, водители электросамокатов должны ездить со скоростью, которая не угрожает безопасности дорожного движения и не превышает максимальной разрешенной скорости - 25 км/ч.

Минсообщения также отмечает, что в принятые правила включены более строгие требования к водителям велосипедов и пешеходам, а также в правилах предусмотрены дополнительные требования безопасности для детей младше 16 лет - при езде на велосипеде им обязательно нужно пользоваться защитным шлемом.

Одновременно уточнены и согласованы отдельные нормы, касающиеся водителей велосипедов: о преимуществах по отношению к остальным участникам дорожного движения, о движении по тротуарам, а также об организации дорожного движения с конкретными дорожными знаками и дорожной разметкой. Правила также дополнены правовыми нормами, запрещающими водителям электросамокатов и велосипедов ездить по проезжей части встречного направления, отмечает Минсообщения.

Минсообщения также подчеркивает, что в правилах предусмотрено несколько изменений в отношении пешеходов, в том числе о правилах передвижения вне населенных пунктов и об обязательном применении светоотражающих элементов в темное время суток и в условиях плохой видимости.

При этом уточнен порядок, в каких местах разрешается использовать роликовые коньки, роликовые доски или другой инвентарь для спорта и активного отдыха в жилых зонах, не мешая пешеходам. Также уточнен порядок пересечения проезжей части как пешеходами, так и жителями, использующими инструменты микромобильности, в том числе установлен ряд запретов, отмечает Минсообщения.

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