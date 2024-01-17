Видео ⟩ Молодая мать рискует жизнью, чтобы добраться до остановки автобуса

Молодая мама обеспокоенно рассказала передаче, что не может дойти до автобусной остановки, которая находится на противоположной стороне улицы, не подвергая опасности свою жизнь.

В нескольких метрах от дома Диты по обе стороны дороги есть пешеходные переходы, но, чтобы добраться до одного из них, нужно приложить немало усилий. Женщина боится идти по той стороне дороги, где нет тротуара.

Один из самых быстрых способов перейти на другую сторону улицы - перебежать через дорогу. Однако это также рискованно, поскольку здесь большой поток машин.

Дита несколько раз обращалась в муниципалитет Ропажи, но безуспешно. Передача тоже получила довольно лаконичный ответ от самоуправления Ропажского края:

"На участке Р4 государственной дороги от Улброки до Дрейлини наблюдается интенсивное движение, поэтому в целях повышения безопасности пешеходов и велосипедистов самоуправление в сотрудничестве с Latvijas Valsts ceļi за счет собственных бюджетных средств построило пешеходно-велосипедную дорожку от Улброки до Дрейлини на противоположной стороне шоссе".

Самоуправление предлагает программе связаться с Latvijas Valsts ceļi. Оказывается, доработки конкретного этапа запланированы на ближайшее время. Но когда проект будет реализован - неизвестно.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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