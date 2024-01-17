Впервые за 13 лет Samsung потерял статус крупнейшего производителя смартфонов

В прошлом году Apple продала 234,6 миллиона смартфонов, а Samsung - 226,6 миллионов устройств.

У Apple доля рынка смартфонов составила 20,1%, а у Samsung - 19,4%.

IDC отмечает, что в последний раз Samsung не была на вершине этого списка 13 лет назад, в 2010 году, когда Apple не входила даже в пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире. В то время Nokia была на первом месте, Samsung - на втором, а LG Electronics - на третьем.

Хотя IDC заявляет, что данные за прошлый год являются предварительными и могут быть скорректированы, исследовательская компания Canalys также признала Apple крупнейшим в мире производителем смартфонов.

Кроме того, Apple - единственная среди трех крупнейших производителей смартфонов в мире, которая показала рост объема продаж в прошлом году - на 3,7%. Объем продаж Samsung снизился на 13,6%, тогда как объем продаж занявшей третье место китайской «Xiaomi» снизился на 4,7%.

Предварительные данные IDC также показывают, что в прошлом году по всему миру было продано 1,17 миллиарда смартфонов, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.

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