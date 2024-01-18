Подробности взрыва в Екабпилсе: в отопительном котле сжигали мусор и химические вещества

Утром в среду несколько работников торгового центра Atpūta получили звонки от начальников, узнав, что пару дней никто на работу ходить не будет. Тогда сотрудники магазинов еще не знали, что стало причиной изменений. Один из работников торгового центра рассказал, что, когда он приехал с утра, никто не пояснил, что же произошло.

Взрыв в подвале здания прогремел в 7 часов утра. В нескольких метрах от места взрыва находились подростки, посещавшие лекции в Колледже агробизнеса. Никто из них не пострадал. Житель соседнего дома рассказал, что проснулся от шума, но не понял объемы несчастья и продолжил спать.

В ходе обыска на первом этаже и в подвале торгового центра пожарные нашли тело 55-летнего мужчины. Работник находился недалеко от отопительного котла в момент, когда он взорвался. "Я думаю, что просто не выдержало давления - что-то с отопительным котлом. Может быть не соблюдалась безопасность", - сказал сосед.

Теорию о плохих условиях труда и неправильном использовании отопительного устройства подтвердила местная муниципальная полиция, начальник которой в течение последних лет многократно оформлял владельцу протоколы в связи с большим количеством различных административных нарушений.

"Тот владелец, который топил, которому принадлежит это здание, он топил всяким мусором, не только топливом. Он сжигал как шины, так и химические вещества и одежду.

Мы же этого не видим, но там было навалено, мы по-разному пытались на него повлиять, но он не сотрудничал, не приходил по повесткам", - рассказал передаче начальник муниципальной полиции Екабпилса Индулис Суркулис.

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