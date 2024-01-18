Самая известная латвийская женская пара рассказала, как им живется после свадьбы

Женская пара фитнес-тренеров и блогеров Дануте Тамме и Сендия Габриэла Официере, обменявшихся в прошлом году обручальными кольцами, рассказывает, как изменилась их жизнь после этого прекрасного события.
Девушки рассказали, что после свадьбы их чувства стали еще ярче. "До свадьбы я думала, ну что нам еще надо? У нас есть все, что мы хотим. Но после свадьбы и всего, что с нами произошло, мне даже страшновато становится от всего этого наплыва чувств. Все усилилось многократно, и это суперощущение", - говорит Дануте.
А Сендия добавляет, что раньше многие вещи казались бессмысленными: "А после свадьбы мы растворились друг в друге еще больше. Мы еще больше стали одним целым. Что-то произошло в нашей вселенной".
Девушки говорят, что чувствуют ответственность друг за друга и эти чувства приносят им полное удовлетворение. Обе убеждены, что официальное оформление отношений пошло им только пользу - они стали еще больше друг друга ценить, принимать, беречь, защищать.
Напомним, Дануте и Сендия этой осенью обменялись обручальными кольцами, проведя две свадьбы - неофициальную в Латвии и официальную регистрацию в Дании.
Девушки вместе уже более шести лет и готовятся к следующему шагу - пополнению семьи.
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