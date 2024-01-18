Министр культуры: общество выиграет от объединения LTV и Латвийского радио

Она отметила, что Сейм в окончательном чтении почти единогласно поддержал объединение Латвийского радио и LTV с 1 января 2025 года, но журналисты и другие люди часто спрашивают, в чем будет заключаться польза от единого общественного СМИ.

По мнению Логиной, объединение общественных СМИ позволит государству эффективнее укреплять демократию, свободу слова и принадлежность к Латвии. Министр отмечает, что общественные СМИ играют огромную роль в сохранении, развитии латышского языка и культурного пространства. В то же время они играют особую роль в укреплении сплоченности общества.

"Я рада, что уже в этом году в общественном заказе сделан акцент на интеграции национальных меньшинств в латышскую языковую и культурную среду", - отметила министр культуры.

Она считает, что единые и сильные общественные СМИ необходимы для эффективного обращения к широким и разнообразным группам общества с качественным и разнообразным контентом. Это особенно важно в контексте необходимости бороться с дезинформацией и конкурировать с мировыми гигантами цифрового контента.

"Развитие контента на цифровых платформах и работа с молодежной аудиторией - это те области, где совместная стратегия и работа дадут наибольшие результаты", - говорит Логина.

Объединение СМИ приведет к тому, что вспомогательные функции, необходимые для производства контента, не будут дублироваться, а станут более мощными. Также объединение государственных СМИ уменьшит юридические препятствия для развития совместных проектов.

Министр добавила, что в течение трех лет базовое финансирование общественных СМИ увеличится с 40 до 55 миллионов евро и еще 15 миллионов евро будет выделено на решение вопросов, связанных с объединением.

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