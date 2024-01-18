Сейм принял окончательное решение об объединении общественных СМИ

В законе сказано, что до 31 декабря 2024 года Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) предпримет необходимые действия, чтобы путем объединения реорганизовать Латвийское радио и LTV, учредив с 1 января 2025 года государственное ООО Latvijas Sabiedriskais medijs. Регистр предприятий внесет запись об этом в коммерческий регистр в ближайший рабочий день - 2 января 2025 года.

В свою очередь, Латвийское радио и LTV будут исключены из коммерческого регистра.

Объединение LTV и Латвийского радио обсуждалось в Латвии десятилетиями, но решение долгое время не принималось как по причине неспособности политиков прийти к общему решению, так и из-за несогласия самих LTV и Латвийского радио. Именно работники радио в последние годы чаще всего проявляли скепсис по поводу целесообразности объединения, в том числе сомневаясь в финансовых выгодах.