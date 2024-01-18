Сейм принял окончательное решение об объединении общественных СМИ

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, в соответствии с которыми с 2025 года будут объединены общественные СМИ - Латвийское телевидение (LTV) и Латвийское радио.
В законе сказано, что до 31 декабря 2024 года Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) предпримет необходимые действия, чтобы путем объединения реорганизовать Латвийское радио и LTV, учредив с 1 января 2025 года государственное ООО Latvijas Sabiedriskais medijs. Регистр предприятий внесет запись об этом в коммерческий регистр в ближайший рабочий день - 2 января 2025 года.
В свою очередь, Латвийское радио и LTV будут исключены из коммерческого регистра.
Объединение LTV и Латвийского радио обсуждалось в Латвии десятилетиями, но решение долгое время не принималось как по причине неспособности политиков прийти к общему решению, так и из-за несогласия самих LTV и Латвийского радио. Именно работники радио в последние годы чаще всего проявляли скепсис по поводу целесообразности объединения, в том числе сомневаясь в финансовых выгодах.
В аннотации к закону, подготовленному SEPLP, сказано, что до объединения в 2024 году, а также в течение 2025 года необходимо провести ряд действий по реорганизации, на что потребуется 384 437 евро, из них 301 412 евро - в 2024 году, а 83 025 евро - в 2025 году.
Финансирование на 2024 и 2025 годы уже ранее было учтено в законе о государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы.
При решении вопроса об объединении двух СМИ наиболее остро обсуждался именно вопрос финансирования. Представители обоих СМИ и SEPLP выразили желание, чтобы наряду с созданием единого общественного СМИ было существенно увеличено финансирование, например, путем увязки в законе финансов СМИ с показателями валового внутреннего продукта, но политики с этим предложением до конца не согласились.
Как подчеркнули SEPLP и многие поддерживающие объединение политики, создание единого общественного СМИ в Латвии необходимо для укрепления содержательного и финансового потенциала, что сейчас особенно важно для безопасности государства.
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