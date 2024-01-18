Видео ⟩ Украина раскрыла подробности операции по уничтожению российского летающего радара

Об этом украинскому СМИ "Першому Західному" рассказал ветеран войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Впервые была применена система ПВО средней дальности - одна из двух, разработанных в рамках украинско-американского проекта FrankenSAM. Это комбинация пусковых установок советских времен с американскими ракетами", - сказал он.

По словам Евгения, среди экспертов существует единое мнение, что А-50 был уничтожен, а Ил-22 поврежден с помощью такой гибридной системы.

"Для наведения ракет использовался советский радар С-300, а удар наносила система запуска Patriot", - сказал Евгений Дикий.

Работы по уничтожению систем ПВО в Крыму начались еще весной прошлого года. "Самой яркой операцией, за которой по принципу домино последовало уничтожение ПВО Крыма, стал захват "Башни Бойко". Это была дерзкая, кинематографичная операция в стиле Голливуда, проведенная спецназом ГУР - они демонтировали оттуда российскую радиолокационную станцию. Таким образом, появилась первая большая дыра в ПВО полуострова", - подчеркнул он.

Из-за уничтожения нескольких радиолокационных станций в Крыму российской армии пришлось начать использовать летающие радары, т.е. приблизить А-50 намного ближе, чем они привыкли.

"А там, оказывается, где-то в кустах уже ждал Patriot. То есть, по сути, этот А-50 не просто сбили, а заманили в ловушку, предварительно уничтожив несколько наземных радаров. На самом деле это была блестящая операция, шедевр", - сказал он.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный заявил 15 января, что украинские военные сбили российские самолеты А-50 и Ил-22.