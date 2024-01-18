В четверг, 18 января, НАТО объявило о многомесячных военных учениях с участием 90 000 военнослужащих, направленных на сдерживание российской агрессии. Они станут крупнейшими в НАТО со времен окончания холодной войны.
Военные учения Steadfast Defender начнутся на следующей неделе и продлятся до конца мая, в них примут участие подразделения всех 31 государства-члена НАТО и Швеции, сообщил журналистам верховный главнокомандующий НАТО в Европе и командующий силами США в Европе Кристофер Каволи.
Сценарий учений предусматривает нападение России на территорию страны НАТО, что приводит в действие 5-ю статью Договора НАТО, предусматривающую коллективную оборону.
5-я статья задействована только один раз - после терактов 11 сентября в США.
До этого крупнейшие учения НАТО после Холодной войны прошли в 2018 году. Учения Trident Juncture проходили в основном в Норвегии, в них приняли участие около 51 000 солдат.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!