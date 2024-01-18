Военные учения Steadfast Defender начнутся на следующей неделе и продлятся до конца мая, в них примут участие подразделения всех 31 государства-члена НАТО и Швеции, сообщил журналистам верховный главнокомандующий НАТО в Европе и командующий силами США в Европе Кристофер Каволи.

Сценарий учений предусматривает нападение России на территорию страны НАТО, что приводит в действие 5-ю статью Договора НАТО, предусматривающую коллективную оборону.

5-я статья задействована только один раз - после терактов 11 сентября в США.

До этого крупнейшие учения НАТО после Холодной войны прошли в 2018 году. Учения Trident Juncture проходили в основном в Норвегии, в них приняли участие около 51 000 солдат.

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