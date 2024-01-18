Во 2-й Рижской больнице много пациентов с травмами, плановые операции отменены

Как сообщили агентству LETA в администрации больницы, с ухудшением погодных условий за последнюю неделю число пациентов, обращающихся за помощью в травмпункт, увеличилось в три раза.

Наплыв пациентов сказывается на работе медицинского учреждения, что отражается во времени ожидания и сроках проведения операций.

В зимний период в приемное отделение больницы поступает до 90 пациентов, а с травмами, полученными на улице, - до 49 человек в день.

Наиболее распространенные травмы - переломы рук и кистей. Около трети пациентов нуждаются в немедленной госпитализации, некоторым операция нужна после повторного посещения.

В связи с нагрузкой время ожидания операций увеличилось до нескольких дней и более. С

18 по 26 января отменены плановые операции, за исключением операций по эндопротезированию. В сложившихся обстоятельствах приоритет отдается пациентам с острыми травмами.

Чтобы снизить риск падений, людей призывают не выходить на улицу без особой необходимости и носить зимнюю, соответствующую погоде обувь.

Как агентству LETA сообщили в самоуправлении, в Риге ведутся работы над тем, чтобы обеспечить людям максимально безопасное передвижение по тротуарам и улицам самоуправления, но зимой нужно считаться с тем, что тротуары и проезжая часть могут быть скользкими.

Ответственность за содержание пешеходных дорожек, парковок и подъездных путей на частных территориях лежит на владельцах недвижимости.

Во 2-й Рижской больнице лечат не только рижан, но и тех, кто получил травмы в других самоуправлениях.

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