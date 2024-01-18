Активисты просят сохранить Вараклянский край

По мнению авторов письма, нынешняя "двусмысленная" ситуация с принадлежностью Варакляны к тому или иному региону - следствие советской оккупации, которая до сих пор не устранено. "Это не просто вопрос присоединения Варакляны к Мадоне или Резекне. Это вопрос исторической справедливости и уважения к Латгале как исторической земле латышей, которые на Латгальском конгрессе в апреле 1917 года решили объединить Латгале в единое целое с другими латышскими землями, заложив основы Латвийского государства", - пишут представители совета.

Они подчеркивают, что это также вопрос представительства Латгале и ее граждан в Сейме, так как такое административно-территориальное деление уменьшает количество граждан в Латгальском избирательном округе.

Варакляны - единственное самоуправление, которое территориально на сто процентов относится к исторической земле Латгале, но входит в Видземский район планирования, Видземский избирательный округ, Видземский статистический регион, говорится в письме.

Авторы письма убеждены, что присоединение Вараклянского края к Мадонскому противоречит положениям Конституции и закона об исторических землях Латвии.

Авторов письма также озадачивает тот факт, что аргументом в пользу такого присоединения является консультативный опрос населения, в котором приняли участие менее 34% имеющих право голоса.

Учитывая эти обстоятельства и тот факт, что жители Варакляны резко поляризованы по вопросу присоединения к Мадоне или Резекне, организация призывает рассмотреть возможность оставить Вараклянский край отдельным самоуправлением.

Совет по выполнению решений Латгальского конгресса был создан в Резекне в апреле 2022 года.

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