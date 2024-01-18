Активисты просят сохранить Вараклянский край

В открытом письме Совет по выполнению решений Латгальского конгресса призывает рассмотреть возможность сохранить Вараклянский край в качестве отдельного самоуправления.
В письме организация просит рассмотреть вопрос о месте Вараклянского края в структуре административно-территориального деления Латвии в контексте "исторической справедливости и основополагающих ценностей государства, установленных в Конституции", призывая не предлагать и не поддерживать поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают присоединение Вараклянского края к Мадонскому.
Совет ссылается на статью 3 Конституции Латвийской Республики, которая гласит, что "территория Латвийского государства в пределах, установленных международными договорами, состоит из Видземе, Латгале, Курземе и Земгале". С другой стороны, положение закона об исторических землях Латвии гласит, что "при проведении административно-территориальной реформы, а также при создании сети государственных учреждений и учреждений местного самоуправления необходимо учитывать линии соприкосновения исторических земель".
До советской оккупации Вараклянская волость относилась к Латгале и входила в Резекненский уезд, говорится в письме. Советский оккупационный режим ликвидировал административное деление Латвии, которое соответствовало Конституции, подорвав чувство принадлежности жителей к своей культурной и исторической земле, утверждают авторы письма. По их мнению, историческая Вараклянская волость была разделена - одна ее часть и город были присоединены к Мадонскому району, а другая часть - нынешняя Декшарская волость - к Резекненскому району.
По мнению авторов письма, нынешняя "двусмысленная" ситуация с принадлежностью Варакляны к тому или иному региону - следствие советской оккупации, которая до сих пор не устранено. "Это не просто вопрос присоединения Варакляны к Мадоне или Резекне. Это вопрос исторической справедливости и уважения к Латгале как исторической земле латышей, которые на Латгальском конгрессе в апреле 1917 года решили объединить Латгале в единое целое с другими латышскими землями, заложив основы Латвийского государства", - пишут представители совета.
Они подчеркивают, что это также вопрос представительства Латгале и ее граждан в Сейме, так как такое административно-территориальное деление уменьшает количество граждан в Латгальском избирательном округе.
Варакляны - единственное самоуправление, которое территориально на сто процентов относится к исторической земле Латгале, но входит в Видземский район планирования, Видземский избирательный округ, Видземский статистический регион, говорится в письме.
Авторы письма убеждены, что присоединение Вараклянского края к Мадонскому противоречит положениям Конституции и закона об исторических землях Латвии.
Авторов письма также озадачивает тот факт, что аргументом в пользу такого присоединения является консультативный опрос населения, в котором приняли участие менее 34% имеющих право голоса.
Учитывая эти обстоятельства и тот факт, что жители Варакляны резко поляризованы по вопросу присоединения к Мадоне или Резекне, организация призывает рассмотреть возможность оставить Вараклянский край отдельным самоуправлением.
Совет по выполнению решений Латгальского конгресса был создан в Резекне в апреле 2022 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!