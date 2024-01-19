Видео ⟩ Тяжелая авария на Яунциема гатве. Почему полиция прибыла только через четыре часа?

На краю Яунциема гатве валяется заднее колесо автомобиля BMW, в нескольких метрах от него и сам автомобиль. Он ударился о дерево и остался в сугробе после столкновения с Land Rover. Водитель последнего признается, что ошибся, а ошибку спровоцировала скользкая дорога: "Каша и лед. Машина просто ушла в занос. Задняя часть была на встречной полосе, тогда, когда попали в бок, "отбросило" в деревья".

Водителя BMW увезли в больницу. Его близкая в кадре рассказывает, что водитель сильно разбился при ударе и на секунду потерял сознание, но, похоже, в целом существенных травм не получил. Это подтверждают и в Службе неотложной медицинской помощи. Мужчину увезли на обследования в стабильном состоянии.

К сожалению, и работе полиции пострадавшие в аварии могли только удивляться. Авария произошла в 7:40. Машина правоохранителей прибыла в 11:40 - ровно через четыре часа.

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