Стационарные фоторадары за 2023 год зафиксировали нарушений скорости на 8,9 млн евро

В прошлом году 63% нарушений скоростного режима было совершено транспортными средствами, зарегистрированными в Латвии, а 37% - транспортными средствами, зарегистрированными за рубежом. В 2022 году 67% превышающих скорость транспортных средств было зарегистрировано в Латвии, а 33% - за рубежом.

Дирекция также сообщила, что среди транспортных средств, зарегистрированных в третьих странах, наибольшее количество нарушений скоростного режима приходится на автомобили с украинской регистрацией - 28 150 нарушений скорости, что на 1,2% меньше, чем в 2022 году.

В то же время на транспортных средствах, зарегистрированных в России, в прошлом году было зафиксировано 9211 нарушений, что на 56,3%, или в 2,3 раза, меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 21 076 нарушений.

В прошлом году было выявлено 8327 нарушений на транспортных средствах, зарегистрированных в Молдове, 3342 - в Беларуси и 1109 - в Грузии.

CSDD эксплуатирует 100 стационарных фоторадаров по всей территории Латвии. Радары контроля средней скорости в Латвии находятся в ведении Latvijas Valsts ceļi.

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