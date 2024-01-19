Маленьким пациентам BKUS помогают выздоравливать специально обученные собаки

В Детской больнице (BKUS) в прошлом году в форме пилотного проекта начались сеансы канистерапии для маленьких пациентов. Канистерапия известна в Латвии уже несколько лет, но в 2024 году она впервые официально появится в больнице. Положительные эмоции от общения со специально обученными собаками получают не только дети, но и члены их семей и сотрудники Детской больницы. Собаки будут приходить к пациентам Детской больницы круглый год благодаря поддержке SIA Royal Canin Latvia, но необходима и поддержка общественности для расширения применения канистерапии.
В процессе канистерапии определенное количество времени с пациентом проводит специально обученная собака под руководством квалифицированного специалиста. Способ призван повысить эффективность процесса восстановления. Первыми собаками-терапевтами в Детской больнице во время пилотного проекта стали Стелла и Мона, чья работа была высоко оценена как маленькими пациентами, так и медицинскими работниками, признавшими, что проект необходимо продолжать.
"Мы рады, что Детская больница первой в Латвии внедрила этот дополнительный метод реабилитации, который приносит настоящую радость не только маленьким пациентам и их семьям, но и сотрудникам, которые будут встречать специально обученных самоедов, когда они будут приходить. Мы наблюдали, что пациенты с удовольствием участвуют в играх, отдают команды собакам или просто гладят их, получая тем самым положительные эмоции. До сих пор Стелла и Мона работали с детьми в Службе паллиативной помощи, а также с пациентами отделений хирургии, инфектологии, эндокринологии и ревматологии. Иногда мы видим, что даже собакам нужен отдых после тяжелого рабочего дня в Детской больнице, потому что они точно чувствуют, когда у ребенка тяжело на сердце", - признается председатель правления Детской больницы Валтс Аболс.
Время терапии с одним пациентом составляет примерно 30 минут, но канистерапевты руководствуются самочувствием пациента и собаки. Одному может и 15 минут хватить, а другой ребенок готов играть с собакой 40 минут. В настоящее время Детская больница сотрудничает с канистерапевтами Ричардом Павловскисом и Аустрой Дзимте-Земите из Общества служебных собак TEODORS.
"Самоеды особенные: у них мягкая ярко-белая шерсть, и если присмотреться, можно увидеть, как они улыбаются. Мы довольны работой Стеллы и Моны в Детской больнице, к ним скоро присоединятся наши Того и Клаудия, а также еще один канистерапевт сдает экзамен с Дизелем и Мариабеллой, чтобы они уже весной могли отправиться в Детскую больницу к пациентам", - говорит Ричард Павловскис.
Канистерапию можно использовать не только для того, чтобы подарить пациентам минуты радости и способствовать выздоровлению, но и для улучшения социальных навыков, физического состояния детей и уменьшения двигательных нарушений.
"Длительное пребывание в больнице - это одновременно физическое и эмоциональное переживание для каждого ребенка, поэтому одним из приоритетов работы Фонда Детской больницы является поддержка всех инициатив, которые помогают детям чувствовать себя лучше в больнице. Мы очень рады, что благодаря поддержке Royal Canin Latvia мы можем начать замечательную инициативу, которую мы уже ласково назвали "лапотерапия". Чтобы лапки радовали и утешали наших маленьких пациентов, мы также надеемся на более широкую общественную поддержку", - подчеркивает Лиене Дамбиня, председатель правления Фонда Детской больницы.
В начале проекта канистерапия для маленьких пациентов Детской больницы проводится один раз в неделю, но в ближайшее время планируется ее расширить. Поскольку работа с каждым ребенком индивидуальна, предложить всем пациентам Детской больницы встречу с собаками-терапевтами невозможно. Пациенты отбираются исходя из того, кто больше всего нуждается в комфорте и утешении в данный момент.
Детская больница будет благодарна за каждое пожертвование на проведение канистерапии, пожертвовать можно здесь.
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