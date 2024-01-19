Маленьким пациентам BKUS помогают выздоравливать специально обученные собаки

Время терапии с одним пациентом составляет примерно 30 минут, но канистерапевты руководствуются самочувствием пациента и собаки. Одному может и 15 минут хватить, а другой ребенок готов играть с собакой 40 минут. В настоящее время Детская больница сотрудничает с канистерапевтами Ричардом Павловскисом и Аустрой Дзимте-Земите из Общества служебных собак TEODORS.

"Самоеды особенные: у них мягкая ярко-белая шерсть, и если присмотреться, можно увидеть, как они улыбаются. Мы довольны работой Стеллы и Моны в Детской больнице, к ним скоро присоединятся наши Того и Клаудия, а также еще один канистерапевт сдает экзамен с Дизелем и Мариабеллой, чтобы они уже весной могли отправиться в Детскую больницу к пациентам", - говорит Ричард Павловскис.

Председатель правления Детской больницы Валтс Аболс, канистерапевт Ричард Павловскис, руководитель проектов отделения опыта пациентов Зане Кемлере, канистерапевт Аустра Дзимте-Земите, Стелла, Мона и Того Фото: BKUS

Канистерапию можно использовать не только для того, чтобы подарить пациентам минуты радости и способствовать выздоровлению, но и для улучшения социальных навыков, физического состояния детей и уменьшения двигательных нарушений.

"Длительное пребывание в больнице - это одновременно физическое и эмоциональное переживание для каждого ребенка, поэтому одним из приоритетов работы Фонда Детской больницы является поддержка всех инициатив, которые помогают детям чувствовать себя лучше в больнице. Мы очень рады, что благодаря поддержке Royal Canin Latvia мы можем начать замечательную инициативу, которую мы уже ласково назвали "лапотерапия". Чтобы лапки радовали и утешали наших маленьких пациентов, мы также надеемся на более широкую общественную поддержку", - подчеркивает Лиене Дамбиня, председатель правления Фонда Детской больницы.

В начале проекта канистерапия для маленьких пациентов Детской больницы проводится один раз в неделю, но в ближайшее время планируется ее расширить. Поскольку работа с каждым ребенком индивидуальна, предложить всем пациентам Детской больницы встречу с собаками-терапевтами невозможно. Пациенты отбираются исходя из того, кто больше всего нуждается в комфорте и утешении в данный момент.

Детская больница будет благодарна за каждое пожертвование на проведение канистерапии, пожертвовать можно здесь.

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