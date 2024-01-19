Водителей грузовиков пока не будут штрафовать за въезд в центр Риги

Со вчерашнего дня в организацию дорожного движения внесены существенные изменения, запрещающие движение грузовых автомобилей через центр города.

По словам представителей самоуправления, когда вводятся значительные изменения в дорожном движении, водителям требуется некоторое время, вплоть до пары недель, чтобы привыкнуть к ним и начать полностью соблюдать требования дорожных знаков.

Поэтому на первых порах водителей грузовиков не будут штрафовать за въезд в центр города.

Рижская муниципальная полиция проинформирована об изменениях в организации дорожного движения и будет следить за развитием событий.

Отныне движение грузового транспорта в обоих направлениях запрещено на Каменному мосту, улице Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиньша, от набережной Генерала Радзиньша до улицы 13 Января, на участке набережной 11 Ноября от улицы 13 Января до Вантового моста и на улице Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

Это стало возможным после открытия Восточной магистрали в конце декабря прошлого года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!