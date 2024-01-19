Фото ⟩ В Риге открыта памятная доска Ите Козакевич

В пятницу, 19 января, на пересечении улиц Аугуста Деглава и Итас Козакевичас торжественно открыли памятную доску, посвященную политику и одной из самых выдающихся личностей латвийской Атмоды.
Автором идеи и инициатором мероприятия является депутат Мирослав Кодис, который, желая отметить достижения Козакевичи в укреплении взаимоотношений между Латвией и Польшей, предложил думе установить памятную доску.
Галерея: В Риге открыта памятная доска в честь Иты Козакевич
"Ита была латвийской патриоткой польского происхождения. 4 мая 1990 года как один из членов Верховного Совета Ита проголосовала за восстановление независимости Латвийской Республики. Она боролась за Латвию и за все национальности, проживающие в нашей стране. Мы слышали о ней на собраниях в польских обществах, школах и праздниках. Поэтому у меня такое ощущение, что я очень хорошо знаю Иту и что она все еще среди нас. Она была и остается нашим героем. Когда меня избрали депутатом Рижской думы, я сразу понял, что хочу увековечить имя Иты в Риге, что в нашей столице должна быть улица Иты Козакевич. И я очень рад, что мои коллеги поддержали мою инициативу и идея стала реальностью", - подчеркнул Мирослав Кодис.
Также депутат сообщил, что имя Иты Козакевич будет увековечено не только на улице и мемориальной доске, но и в общественном транспорте. По просьбе Кодиса принято решение переименовать три остановки общественного транспорта, которые отныне будут называться "Улица Иты Козакевич".
"Будучи исключительно харизматичной личностью, Козакевич стала одним из ведущих голосов, объединивших меньшинства ради нашей общей цели - жить в свободной, независимой и демократической Латвии. Время баррикад в Риге всегда имеет особую ауру, в этом году у нас есть возможность дополнить ее памятью об Ите Козакевич" - сказал председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
"Большим достижением Иты стало восстановление активной общественной жизни латвийских меньшинств после долгих лет угнетения во время коммунистического правления. Она заново основала Латвийско-польский союз и стала его первым председателем. Она также была инициатором и организатором возрождения польского образования в Латвии", - сказала посол Польши в Латвии Моника Михалишина.
Депутат Европейского парламента Сандра Калниете вспомнила о положительных чертах характера Иты Козакевич, заявив, что "ее безвременная кончина является значительной утратой для латвийской политики".
Журналист и политик Дайнис Иванс заявил, что если бы Козакевич была жива, она бы обязательно участвовала в Баррикадах.
На мероприятии выступили хор девочек Рижской польской средней школы им. И. Козакевич Polskie Kwiaty и детский хор Echo с песнями на польском и латышском языках.
В начале Атмоды Ита Козакевич входила в правление Общества друзей латвийской польской культуры, затем была избрана председателем Польского союза Латвии. Она была членом Верховного совета и голосовала за независимость Латвии. Погибла 28 октября 1990 года.
В 2023 году вышел фильм, посвященный жизни Ите Козакевич "Моя свобода."
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