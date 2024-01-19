Фото ⟩ В Риге открыта памятная доска Ите Козакевич

"Ита была латвийской патриоткой польского происхождения. 4 мая 1990 года как один из членов Верховного Совета Ита проголосовала за восстановление независимости Латвийской Республики. Она боролась за Латвию и за все национальности, проживающие в нашей стране. Мы слышали о ней на собраниях в польских обществах, школах и праздниках. Поэтому у меня такое ощущение, что я очень хорошо знаю Иту и что она все еще среди нас. Она была и остается нашим героем. Когда меня избрали депутатом Рижской думы, я сразу понял, что хочу увековечить имя Иты в Риге, что в нашей столице должна быть улица Иты Козакевич. И я очень рад, что мои коллеги поддержали мою инициативу и идея стала реальностью", - подчеркнул Мирослав Кодис.