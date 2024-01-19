Великобритания провела первые испытания боевого лазера

В пятницу, 19 января, министерство обороны Великобритании сообщило, что впервые в ходе испытаний вооруженным силам удалось поразить воздушную цель с помощью системы лазерно-энергетического оружия большой дальности DragonFire.
Испытания проходили на полигоне Гебридские острова в Шотландии. В правительстве Великобритании заявили, что дальность действия лазера DragonFire засекречена, добавив, что оружие может поразить "любую видимую цель". По данным The Times, во время испытаний DragonFire уничтожала приближающиеся дроны на расстоянии нескольких километров.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что новое оружие может в долгосрочной перспективе стать недорогой альтернативой ракетам "для определенных задач". "Энергетическое оружие атакует цель со скоростью света и использует луч для ее уничтожения", - пояснили принцип работы комплекса. По данным ведомства, один "выстрел" лазера стоит 10 фунтов стерлингов (около 11.6 евро). Его точность эквивалентна попаданию в монету с расстояния в километр.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что технология позволит снизить зависимость от дорогих боеприпасов и уменьшить риск сопутствующего ущерба. По данным Минобороны страны, DragonFire за 10 секунд работы расходует столько же энергии, сколько простой бытовой обогреватель за час.
Успешные испытания "продемонстрировали способность атаковать воздушные цели на подходящей дистанции, и это важный шаг на пути внедрения этой технологии на вооружение", заявили в Минобороны. В заявлении министерства говорится, что армия и флот Великобритании рассматривают возможность использования этого оружия для противовоздушной обороны.
Разработка лазерного оружия происходит на фоне все более широкого использования во время военных действий беспилотников, что особенно заметно в нападении России на Украину.
Ведущие военные державы мира начали разрабатывать лазерное оружие еще в середине XX века.
DragonFire is an advanced military laser, being developed by @dstlmod and 🇬🇧 industry.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2024
The laser-directed energy weapon engages targets at the speed of light, using an intense beam of energy to cut through objects, leading to structural failure.
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