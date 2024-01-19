Великобритания провела первые испытания боевого лазера

Испытания проходили на полигоне Гебридские острова в Шотландии. В правительстве Великобритании заявили, что дальность действия лазера DragonFire засекречена, добавив, что оружие может поразить "любую видимую цель". По данным The Times, во время испытаний DragonFire уничтожала приближающиеся дроны на расстоянии нескольких километров.

​В Минобороны Великобритании подчеркнули, что новое оружие может в долгосрочной перспективе стать недорогой альтернативой ракетам "для определенных задач". "Энергетическое оружие атакует цель со скоростью света и использует луч для ее уничтожения", - пояснили принцип работы комплекса. По данным ведомства, один "выстрел" лазера стоит 10 фунтов стерлингов (около 11.6 евро). Его точность эквивалентна попаданию в монету с расстояния в километр.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что технология позволит снизить зависимость от дорогих боеприпасов и уменьшить риск сопутствующего ущерба. По данным Минобороны страны, DragonFire за 10 секунд работы расходует столько же энергии, сколько простой бытовой обогреватель за час.