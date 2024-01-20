Фото и видео ⟩ Президент на мероприятии памяти баррикад: Сегодня наша важнейшая задача - сберечь свободу и независимость

В течение всего дня на площади будут выступать хоровые коллективы Риги, а также будет представлена фотовыставка "Песенная революция".

Также на площади пройдет акция общества "Твои друзья" по изготовлению окопных свечей для украинской армии.

В 14:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Свободы и памятнику защитникам баррикад на Бастионной горке.

В 18:00 в Домском соборе состоится концерт "Уходить и приходить" в память о баррикадах 1991 года, на котором прозвучит музыка Мартиньша Браунса, Иманта Калниньша, Екаба Янчевскиса, Раймонда Типгулса в исполнении камерного хора Ave Sol, солистки Аннии Кристианы Адамсоне, органиста Айгара Рейниса и других музыкантов.

Ринкевич и Силиня принимают участие в мероприятиях

Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня сегодня принимают участие в мероприятиях памяти баррикад 1991 года.

В 10:00 президент принял участие в посвященном баррикадам мероприятии на Домской площади, а премьер - в зажжении памятного костра и открытии фотовыставки "Песенная революция".

В 11:00 президент примет участие в конференции "Есть ли место для молодежи в латвийской политике?", которая пройдет в концертном зале "Спикери", а в 14:00 Ринкевич и Силиня вместе возложат цветы к памятнику Свободы и памятнику защитникам баррикад на Бастионной горке.

В честь годовщины памяти защитников баррикад в Риге пройдет несколько мероприятий на тему "Песенная революция". Одно из самых масштабных мероприятий состоится в одном из знаковых мест того времени - Домском соборе, где прозвучит концерт "Идти и приходить".

День памяти защитников баррикад отмечается в Латвии с 1997 года.

События января 1991 года являются одним из символов восстановления независимости государства.

В январе 1991 года защитники независимой Латвии начали возводить в Риге баррикады, чтобы защитить здания Верховного совета, телевидения, мосты и другие стратегические объекты от ОМОНа. Во время январских событий погибло несколько человек.

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