В память о баррикадах 1991 года сегодня с 10:00 до 21:00 на Домской площади в Риге проходит мероприятие "Баррикады 1991 - песенная революция", сообщил агентству LETA представитель организаторов Рейнис Друвиетис.
Фото и видео ⟩ Президент на мероприятии памяти баррикад: Сегодня наша важнейшая задача - сберечь свободу и независимость
В 10:00 с обращением к участникам мероприятия выступил президент Эдгар Ринкевич, а затем на площади был зажжен костер памяти защитников баррикад, который будет гореть до 17:00.
Сегодня наша важнейшая задача - сберечь свободу и независимость, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, зажигая костер памяти баррикад 1991 года на Домской площади.
Он отметил, что у каждого поколения - свои баррикады. "В 1991 году мы все боролись за нашу хрупкую свободу. Сегодня наша главная и важнейшая задача - сберечь эту свободу и независимость", - сказал президент.
Он подчеркнул, что для этого нужно укреплять государство, помогать Украине, а также же в повседневной жизни делать все, чтобы Латвия стала такой, какой ее хотели видеть стоявшие на баррикадах люди.
В свою очередь президент общества участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс призвал не только вспомнить павших во время баррикад, но и праздновать победу нашего народа, который защитил демократию и свое государство.
Он призвал присоединиться к хорам, которые на Домской площади у баррикадного костра поют песни времен Атмоды. "Песня - это наша сила и наше ненасильственное оружие сопротивления", - сказал Заляйс.
В течение всего дня на площади будут выступать хоровые коллективы Риги, а также будет представлена фотовыставка "Песенная революция".
Также на площади пройдет акция общества "Твои друзья" по изготовлению окопных свечей для украинской армии.
В 14:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Свободы и памятнику защитникам баррикад на Бастионной горке.
В 18:00 в Домском соборе состоится концерт "Уходить и приходить" в память о баррикадах 1991 года, на котором прозвучит музыка Мартиньша Браунса, Иманта Калниньша, Екаба Янчевскиса, Раймонда Типгулса в исполнении камерного хора Ave Sol, солистки Аннии Кристианы Адамсоне, органиста Айгара Рейниса и других музыкантов.
Ринкевич и Силиня принимают участие в мероприятиях
Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня сегодня принимают участие в мероприятиях памяти баррикад 1991 года.
В 10:00 президент принял участие в посвященном баррикадам мероприятии на Домской площади, а премьер - в зажжении памятного костра и открытии фотовыставки "Песенная революция".
В 11:00 президент примет участие в конференции "Есть ли место для молодежи в латвийской политике?", которая пройдет в концертном зале "Спикери", а в 14:00 Ринкевич и Силиня вместе возложат цветы к памятнику Свободы и памятнику защитникам баррикад на Бастионной горке.
В честь годовщины памяти защитников баррикад в Риге пройдет несколько мероприятий на тему "Песенная революция". Одно из самых масштабных мероприятий состоится в одном из знаковых мест того времени - Домском соборе, где прозвучит концерт "Идти и приходить".
День памяти защитников баррикад отмечается в Латвии с 1997 года.
События января 1991 года являются одним из символов восстановления независимости государства.
В январе 1991 года защитники независимой Латвии начали возводить в Риге баррикады, чтобы защитить здания Верховного совета, телевидения, мосты и другие стратегические объекты от ОМОНа. Во время январских событий погибло несколько человек.
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