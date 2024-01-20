Фото и видео ⟩ Силиня: во время баррикад наш народ доказал, что он единая и несокрушимая сила

В дни баррикад 1991 года наш народ доказал, что он единая и несокрушимая сила, заявила премьер-министр Эвика Силиня в День памяти защитников баррикад.
Как сообщил пресс-секретарь премьера Алексис Золднерс, Силиня отметила, что в Латвии выросло уже целое поколение, которое благодаря защитникам баррикад и Атмоде родилось и воспитывалось в условиях свободы и демократии, имело возможность развивать культуру своего народа и само определять свою жизнь.
"Мужество участников баррикад - источник вдохновения для нашего народа, который вновь и вновь доказывает, что в трудные времена мы умеем сплотиться и отстоять то, что для нас свято - нашу Латвию, латышский язык и свободу", - сказала Силиня.
Она отметила, что независимость не была подарена Латвии, и народ будет помнить вечно героев баррикад, которые заплатили за свободу самую высокую цену, отдав свою жизнь. Сегодня в Латвии чествуют всех, кто подвергся репрессиям за то, что верил и выступал за идею свободной Латвии, подчеркнула премьер-министр.
Президент: сегодня наша важнейшая задача - сберечь свободу и независимость
Сегодня наша важнейшая задача - сберечь свободу и независимость, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, зажигая костер памяти баррикад 1991 года на Домской площади.
Он отметил, что у каждого поколения - свои баррикады. "В 1991 году мы все боролись за нашу хрупкую свободу. Сегодня наша главная и важнейшая задача - сберечь эту свободу и независимость", - сказал президент.
Он подчеркнул, что для этого нужно укреплять государство, помогать Украине, а также же в повседневной жизни делать все, чтобы Латвия стала такой, какой ее хотели видеть стоявшие на баррикадах люди.
Как сообщалось, сегодня в память о баррикадах 1991 года до 21:00 на Домской площади в Риге проходит мероприятие "Баррикады 1991 - песенная революция".
В 10:00 с обращением к участникам мероприятия выступил президент Эдгар Ринкевич, а затем на площади был зажжен костер памяти защитников баррикад, который будет гореть до 17:00. В течение всего дня на площади будут выступать хоровые коллективы Риги, а также будет представлена фотовыставка "Песенная революция".
Также на площади пройдет акция общества "Твои друзья" по изготовлению окопных свечей для украинской армии.
В 14:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Свободы и памятнику защитникам баррикад на Бастионной горке.
В 18:00 в Домском соборе состоится концерт "Уходить и приходить" в память о баррикадах 1991 года, на котором прозвучит музыка Мартиньша Браунса, Иманта Калниньша, Екаба Янчевскиса, Раймонда Тигулса в исполнении камерного хора Ave Sol, солистки Аннии Кристианы Адамсоне, органиста Айгара Рейниса и других музыкантов.
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