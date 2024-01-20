"Лунный снайпер" попал на спутник Земли. Япония почти успешно посадила на Луне свой аппарат

После посадки JAXA сообщило, что модуль, «судя по всему» прилунился, но затем прервало прямую видеотрансляцию о посадке.

Примерно через два часа после посадки JAXA подтвердило, что модуль действительно опустился на Луну и поддерживает связь с центром управления на Земле.

Однако представители японского агентства сообщили, что на модуле не работают солнечные батареи, а это значит, что ему придется полагаться только на собственные аккумуляторы. Таким образом не все в этой миссии пошло по плану.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам науки Джонатан Эймос, если работу солнечных батарей не удастся возобновить, космический аппарат «замолчит» после того, как закончится заряд его аккумуляторов.

Впрочем, представители японского космического агентства не теряют надежду. Даже если заряд аккумуляторов закончится, остается возможность, что солнечные батареи смогут «ожить», если попадут на солнце.

По словам официальных лиц, поскольку на Луне меняются углы падения света, аппарат может вновь активизироваться.