"Лунный снайпер" попал на спутник Земли. Япония почти успешно посадила на Луне свой аппарат

Япония посадила на Луне свой космический аппарат под названием "Лунный снайпер". Модуль совершил мягкую посадку на лунную поверхность после 15:20 по Гринвичу (17:20 по Риге).
После посадки JAXA сообщило, что модуль, «судя по всему» прилунился, но затем прервало прямую видеотрансляцию о посадке.
Примерно через два часа после посадки JAXA подтвердило, что модуль действительно опустился на Луну и поддерживает связь с центром управления на Земле.
Однако представители японского агентства сообщили, что на модуле не работают солнечные батареи, а это значит, что ему придется полагаться только на собственные аккумуляторы. Таким образом не все в этой миссии пошло по плану.
Как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам науки Джонатан Эймос, если работу солнечных батарей не удастся возобновить, космический аппарат «замолчит» после того, как закончится заряд его аккумуляторов.
Впрочем, представители японского космического агентства не теряют надежду. Даже если заряд аккумуляторов закончится, остается возможность, что солнечные батареи смогут «ожить», если попадут на солнце.
По словам официальных лиц, поскольку на Луне меняются углы падения света, аппарат может вновь активизироваться.
Представитель JAXA Хитоси Кунинака сообщил, что заряда должно хватить на несколько часов, в течение которых специалисты агентства попытаются скачать как можно больше данных о посадке, в том числе сведения о траектории полета и фотографии, сделанные во время спуска.
Аппарат оснащен камерами, радаром и лазерным дальномером. Но его главная особенность — это программное обеспечение. Модуль должен был делать снимки поверхности Луны по мере спуска и сопоставлять их с подробными картами кратеров.
При этом некоторые системы модуля пришлось отключить для экономии энергии, говорит Кунинака. Он добавляет, что сотрудники JAXA всеми силами пытаются вернуть солнечные генераторы к жизни.
Во время пресс-конференции сотрудников JAXA спросили, не опустился ли модуль на поверхность Луны вверх ногами, что может объяснять проблемы с солнечными батареями. В ответ японские специалисты сказали, что этого не знают и сейчас пытаются получить больше данных.
Успешная посадка означает, что Япония стала пятой лунной державой мира. Ранее посадить на Луне свой аппарат получалось у США, Китая, СССР и совсем недавно, в 2023 году, у Индии.
Индия при этом вошла в историю, осуществив первое в истории прилунение возле южного полюса спутника Земли.
21 августа на южном полюсе Луны также должен был сесть российский автоматический модуль «Луна-25», но миссия закончилась провалом.
Точное прилунение
Японское космическое агентство сумело посадить корабль в пределах 100 метров от выбранного им места возле кратера Сиори на видимой стороне Луны.
Если аппарат действительно опустился на поверхность Луны там, где должен был, это уже 70% успеха всей миссии, отмечает Эмма Гатти, бывшая сотрудница NASA и главный редактор издания SpaceWatch Global.
По ее словам, большинство космических кораблей опускаются в нескольких километрах от намеченной цели, а попытка японцев совершить посадку на Луну всего в 100 метрах от задуманного места является «беспрецедентной».
Цель миссии — поиск воды и других веществ, которые могли бы сделать возможной жизнь человека на Луне.
В январе попытка частной американской компании Astrobotic достичь поверхности Луны закончилась провалом.
В прошлом много попыток посадить космический аппарат на естественный спутник Земли заканчивались провалом, отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам науки Джонатан Эймос.
Что такое «Лунный снайпер»
«Лунный снайпер» — это короткое название автоматической межпланетной станции под названием Smart Lander for Investigating Moon, SLIM («Умный посадочный модуль для исследования Луны»).
Проект SLIM разрабатывался более двух десятилетий, а запуск станции с Земли состоялся 6 сентября 2023 года.
Это уже вторая попытка японского космического агентства высадиться на Луну после потери связи с посадочным модулем Omotenashi в 2022 году.
Агентство дважды успешно сажало свои аппараты на небольших астероидах, но посадку на Луну осуществить сложнее из-за ее гравитации.