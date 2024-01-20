Портал: Россия впервые использовала против Украины ракету возрастом почти 70 лет

Ракета длиной 10 метров и весом в четыре тонны изначально была введена в советский арсенал в 1962 году, и ее по-прежнему используют военные.

Огромный размер ракеты на фотографиях, опубликованных Defence Express, ясно показывают ее характерные крылья среди обломков. Портал установил, что данная ракета действительно является П-35.

Фото: Defence-ua.com

Несмотря на свой возраст, П-35 по-прежнему входит в арсенал вооружений, используемых в береговой оборонительной ракетной системе "Редут". Известно, что до 2021 года в российском арсенале было восемь таких систем запуска ракет.

4К44 "Редут" - советская оборонительная система начала холодной войны, разработанная для модернизации и замены более ранних ракетных батарей С-2 "Сопка". Система использует ракету П-35, также применявшуюся на советских военных кораблях, и известна на Западе под обозначением НАТО SS-C-1 Sepal.

Система "4К44 Редут" состоит из радиолокационной станции и машины управления на базе восьмиколесного шасси ЗИЛ-135К.

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