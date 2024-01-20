В Эстонии вооруженные люди в масках ворвались в магазин

В полицию 4 января поступило сообщение, что в 18.45 двое мужчин в масках вошли в магазин в поселке Вяэтса в волости Тюри (Эстония) и угрожали продавцу магазина предметом, похожим на оружие, чтобы тот открыл кассу и отдал ключ от сейфа магазина, пишет Rus.Postimees.