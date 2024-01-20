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В Эстонии вооруженные люди в масках ворвались в магазин

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В полицию 4 января поступило сообщение, что в 18.45 двое мужчин в масках вошли в магазин в поселке Вяэтса в волости Тюри (Эстония) и угрожали продавцу магазина предметом, похожим на оружие, чтобы тот открыл кассу и отдал ключ от сейфа магазина, пишет Rus.Postimees.

Ляэнеский окружной прокурор Мерике Лугна сообщила, что в данный момент полиция собирает информацию о случившемся, а более точные обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося уголовного производстве.

"И полиция, и прокуратура очень серьезно относятся к расследованию ограбления, поскольку такой случай нарушает чувство безопасности людей и требует срочного вмешательства", - сказали в полиции.

Грабители забрали в магазине наличные и скрылись. Сумма ущерба, нанесенного в результате ограбления, составляет почти 3600 евро.

Людей, которые стали свидетелями или имеют информацию об ограблении, произошедшем в магазине в поселке Вяэтса, просят связаться с полицией.

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