В Эстонии вооруженные люди в масках ворвались в магазин

В полицию 4 января поступило сообщение, что в 18.45 двое мужчин в масках вошли в магазин в поселке Вяэтса в волости Тюри (Эстония) и угрожали продавцу магазина предметом, похожим на оружие, чтобы тот открыл кассу и отдал ключ от сейфа магазина, пишет Rus.Postimees.
Ляэнеский окружной прокурор Мерике Лугна сообщила, что в данный момент полиция собирает информацию о случившемся, а более точные обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося уголовного производстве.
"И полиция, и прокуратура очень серьезно относятся к расследованию ограбления, поскольку такой случай нарушает чувство безопасности людей и требует срочного вмешательства", - сказали в полиции.
Грабители забрали в магазине наличные и скрылись. Сумма ущерба, нанесенного в результате ограбления, составляет почти 3600 евро.
Людей, которые стали свидетелями или имеют информацию об ограблении, произошедшем в магазине в поселке Вяэтса, просят связаться с полицией.
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