Министр образования Норвегии призналась в плагиате и ушла в отставку

В своей магистерской работе Сандра Борх позаимствовал фрагменты работ других студентов, включая их ошибки.

"Это решение было полностью моим. Когда я писала магистерскую работу около десяти лет назад, я совершила большую ошибку. Я взяла текст из других работ без ссылок на источники. Я очень сожалею об этом", - заявила 35-летняя Борх на спешно организованной пресс-конференции.

Ранее норвежские СМИ сообщали о сходстве между текстом магистерской диссертации Борх 2014 года и другими работами, особенно работами двух других студентов. Ни одна из этих работ не упоминалась в ссылках.

Студент, который обнаружил плагиат в работе Борх, написал в социальной сети X, что она дословно заимствовала абзац из другой магистерской работы, не исправив ошибок в транскрипции.

Норвежские СМИ также сообщили, что незадолго до скандала с плагиатом, Сандра Борх подала апелляцию в Верховный суд против студента, которого суд нижней инстанции оправдал в деле о самоплагиате. Студент использовал текст предыдущей работы без ссылки на нее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!