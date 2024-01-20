СМИ: западные разведки рассказали, сколько будет длиться война в Украине

По мнению источников CNN, война может продлится два года вне зависимости от наличия и размера помощи Украине со стороны США.

Другие эксперты, которых опросила телекомпания, уверены, что военные действия, вероятно, продлятся еще пять лет.

Также эксперты считают, что в 2024 году ни одна из сторон не добьется заметного преимущества.

CNN отметила, что в 2024 году будет восстанавливать свои вооруженные силы и наращивать военное производство. Только после этого будет возможно новое контрнаступление.

Телекомпания рассказала, что в Белом доме считают, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах финансовая поддержка Киева будет урезана, поэтому Белый дом рассчитывает добиться финансирования для Украины до новых президентских выборов

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