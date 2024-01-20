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СМИ: западные разведки рассказали, сколько будет длиться война в Украине

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Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: LIBKOS/AP

В пятницу, 19 января, CNN опубликовала статью, в которой сказано, что война в Украине может продлиться еще как минимум два года. Об этом CNN рассказали источники, знакомые с данными разведок, пишет Русская служба BBC.

По мнению источников CNN, война может продлится два года вне зависимости от наличия и размера помощи Украине со стороны США.

Другие эксперты, которых опросила телекомпания, уверены, что военные действия, вероятно, продлятся еще пять лет.

Также эксперты считают, что в 2024 году ни одна из сторон не добьется заметного преимущества.

CNN отметила, что в 2024 году будет восстанавливать свои вооруженные силы и наращивать военное производство. Только после этого будет возможно новое контрнаступление.

Телекомпания рассказала, что в Белом доме считают, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах финансовая поддержка Киева будет урезана, поэтому  Белый дом рассчитывает добиться финансирования для Украины до новых президентских выборов

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