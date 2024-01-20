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Президент Финляндии высказался о крупнейших учениях НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё Фото: AFP/SCANPIX

Президент Финляндии Саули Ниинистё попытался развеять опасения по поводу угрозы возможной войны. В субботу, 20 января, на конференции в Тампере Ниинистё заявил, что в нынешней атмосфере легко воспринять что-либо как угрозу войны, даже если это не так. Существует много ажиотажа вокруг войны и военных учений, но подобные учения проводились и в прошлом, заметил он.

Саули Ниинистё заявил, что важно, чтобы НАТО и Финляндия проводили учения и вооружались. До сих пор Финляндия не принимала участия в операциях НАТО, направленных на выполнение 5-й статьи. По словам президента Финляндии, он уже несколько десятилетий указывает на то, что европейские страны пренебрегают своей ответственностью за собственную оборону.

Ранее шведская телекомпания SVT сообщила, что тысячи американских солдат примут участие в крупнейших за последние десятилетия военных учениях НАТО, которые начнутся на следующей неделе в Финляндии.

По данным телекомпании SVT, в одном из сценариев учений Россия нападает на Финляндию, а НАТО применяет статью о коллективной обороне. По этому сценарию тысячи американских солдат отправляются из Норвегии в Финляндию через Швецию.

"Самая важная часть построения мира - стать настолько сильными, чтобы никто не захотел разрушить этот мир", - сказал президент Финляндии.

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