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В порту под Санкт-Петербургом загорелся газовый терминал. Очевидцы сообщают об атаке дронов

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Пожар в порту Усть-Луга. 21 января 2024 года.
Пожар в порту Усть-Луга. 21 января 2024 года. Фото: HANDOUT/AFP

В ночь на воскресенье в порту Усть-Луга в Ленинградской области возник пожар на газовом терминале компании "Новатэк", сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

По его словам, пострадавших в результате пожара нет, весь персонал был эвакуирован.

О причинах пожара губернатор никакой информации не предоставил, однако сообщил, что в Кингисеппском районе области введен режим повышенной готовности.

В свою очередь Telegram-канал "Осторожно, Новости" сообщил, что незадолго до возникновения пожара жители Кингисеппского района примерно в 35 километрах от Усть-Луги слышали беспилотные летательные аппараты.

О дронах и взрывах сообщили также Telegram-каналы Baza и Shot.

В свою очередь "Фонтанка" сообщила, что незадолго до пожара российская система ПВО зафиксировала два дрона, летевших в направлении Санкт-Петербурга, однако затем они сменили курс и направились в Кингисеппский район.

По информации "Фонтанки", атака на терминал произошла в 3:20 (в 2:20 по латвийскому времени), и в результате нее взорвался один из газовых резервуаров.

Как отмечает DW, завод "Новатэк" в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата, конечные продукты - нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Завод расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат грузятся на суда и отправляются на экспорт. В момент взрыва у причалов находились три крупных танкера, прибывшие в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии. Сообщений об их повреждении не поступало.

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