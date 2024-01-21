В порту под Санкт-Петербургом загорелся газовый терминал. Очевидцы сообщают об атаке дронов

По его словам, пострадавших в результате пожара нет, весь персонал был эвакуирован.

О причинах пожара губернатор никакой информации не предоставил, однако сообщил, что в Кингисеппском районе области введен режим повышенной готовности.

В свою очередь Telegram-канал "Осторожно, Новости" сообщил, что незадолго до возникновения пожара жители Кингисеппского района примерно в 35 километрах от Усть-Луги слышали беспилотные летательные аппараты.

🔴RUSSIA🇷🇺| On Sunday on the Baltic Sea, a terminal of #Novatek, the largest Russian producer of liquefied natural gas, was on fire. The governor of Leningrad does not specify the cause. But the Russian media Fontanka indicates that 2 drones were earlier seen near St._Petersburg. pic.twitter.com/HhzrABZiId — Nanana365 (@nanana365media) January 21, 2024

О дронах и взрывах сообщили также Telegram-каналы Baza и Shot.

В свою очередь "Фонтанка" сообщила, что незадолго до пожара российская система ПВО зафиксировала два дрона, летевших в направлении Санкт-Петербурга, однако затем они сменили курс и направились в Кингисеппский район.