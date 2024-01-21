В порту под Санкт-Петербургом загорелся газовый терминал. Очевидцы сообщают об атаке дронов

В ночь на воскресенье в порту Усть-Луга в Ленинградской области возник пожар на газовом терминале компании "Новатэк", сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
По его словам, пострадавших в результате пожара нет, весь персонал был эвакуирован.
О причинах пожара губернатор никакой информации не предоставил, однако сообщил, что в Кингисеппском районе области введен режим повышенной готовности.
В свою очередь Telegram-канал "Осторожно, Новости" сообщил, что незадолго до возникновения пожара жители Кингисеппского района примерно в 35 километрах от Усть-Луги слышали беспилотные летательные аппараты.
🔴RUSSIA🇷🇺| On Sunday on the Baltic Sea, a terminal of #Novatek, the largest Russian producer of liquefied natural gas, was on fire. The governor of Leningrad does not specify the cause. But the Russian media Fontanka indicates that 2 drones were earlier seen near St._Petersburg. pic.twitter.com/HhzrABZiId— Nanana365 (@nanana365media) January 21, 2024
О дронах и взрывах сообщили также Telegram-каналы Baza и Shot.
В свою очередь "Фонтанка" сообщила, что незадолго до пожара российская система ПВО зафиксировала два дрона, летевших в направлении Санкт-Петербурга, однако затем они сменили курс и направились в Кингисеппский район.
По информации "Фонтанки", атака на терминал произошла в 3:20 (в 2:20 по латвийскому времени), и в результате нее взорвался один из газовых резервуаров.
The regional governor said a fire has broken out at a natural gas terminal in the Russian #BalticSea port of Ust-Luga. #Russia— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 21, 2024
The terminal, 110 kilometres (70 miles) west of St Petersburg near the Estonian border, is operated by Novatek, Russia's largest independent natural… pic.twitter.com/SOhfBcBnbR
Как отмечает DW, завод "Новатэк" в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата, конечные продукты - нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Завод расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат грузятся на суда и отправляются на экспорт. В момент взрыва у причалов находились три крупных танкера, прибывшие в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии. Сообщений об их повреждении не поступало.
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