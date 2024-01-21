Оппозиционных депутатов отзовут с должностей в международных делегациях Сейма

Как пояснили в коалиции, изменения планировались заранее и связаны с выдвижением членов сформированного осенью коалиционного правительства на некоторые посты, занимаемые представителями нынешней оппозиции.

Ранее изменения происходили в основном по отношению к парламентским комиссиям и подкомиссиям. Теперь "ротация" должностей среди коалиционных и оппозиционных партий предусмотрена и в некоторых из международных делегаций.

Отмечается, что изменения по отношению к Кирштейнсу и Тейрумниексу не связаны с посещением ими Китая.

Утверждение новых парламентариев связано с тем, что некоторые депутаты Сейма из этих делегаций в сентябре стали министрами и временно сложили депутатские мандаты.

Тейрумниекса предложено отозвать с должности руководителя латвийской национальной группы Межпарламентского союза. Он продолжит работу как депутат этой группы. На место Тейрумниекса на должности главы группы планируется утвердить депутата Яниса Симановскиса.

Кирштейнса планируется отозвать с должности постоянного представителя латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, назначив его заместителем постоянного представителя делегации.

На место политика в латвийской делегации Парламентской ассамблеи НАТО планируется выдвинуть депутата от СЗК Лигу Клявиню. До осени в качестве заместителя постоянного представителя был другой политик от Союза зеленых и крестьян - Виктор Валайнис - который в сентябре стал министром экономики.

Кроме того, на должность заместителя постоянного представителя Парламентской ассамблеи НАТО планируется назначить депутата Андриса Шуваева. До осени это место занимал его однопартиец, представитель "Прогрессивных" Андрис Спрудс, который в сентябре был утвержден министром обороны.

В свою очередь Лизбовскиса планируется снять с должности постоянного представителя делегации Латвии в Парламентской ассамблее ОБСЕ, назначив его заместителем постоянного представителя этой делегации. В свою очередь Скайдрите Абраму из "Прогрессивных" с должности заместителя постоянного представителя делегации планируется перевести на должность постоянного представителя.

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