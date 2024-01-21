В Риге Lexus въехал в открытую канализационную шахту

В субботу, 20 января, около 8:00 утра в Риге на улице Даугавгривас мужчина на автомобиле Lexus и по неизвестным причинам въехал в открытую канализационную шахту. В результате дорожно-транспортного происшествия никто физически не пострадал.
По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении за необоснованный выезд на встречную полосу или необоснованный выезд за пределы проезжей части, создающий угрозу безопасности дорожного движения, сообщили TVNET в Государственная полиция. За такое нарушение водителю автомобиля грозит предупреждение или штраф в размере от 25 до 140 евро.
Ранее сообщалось, что в субботу в Латвии было зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварии пострадал один человек, сообщили в Государственной полиции.
Единственное ДТП, в котором пострадал пешеход, было зарегистрировано в Видземе.
Вчера полиция задержала семь водителей за вождение в нетрезвом виде, в том числе шестеро находились в сильном опьянении и понесут уголовную ответственность.
За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера составила 339 протоколов, в том числе за превышение скорости - 113.
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