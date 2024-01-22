Видео ⟩ Делегация депутатов в Китае "открыла двери" семейному бизнесу Шлесерса

Поездка нескольких депутатов Сейма во главе с Айнаром Шлесерсом в Китай, которую полностью оплатила принимающая сторона, призвана "открыть двери" для латвийских предпринимателей. Так утверждают члены партии Шлесерса. Программа Латвийского телевидения De Facto выяснила, что некоторые предприниматели, которые входили в состав делегации, тесно связаны с семейным бизнесом Шлесерса. Кроме того, поездка не была одобрена Сеймом и согласована с Министерством иностранных дел, что ставит вопрос о том, можно ли считать визит, в ходе которого депутаты также отправились на тропический остров Хайнань, несанкционированным подарком от китайского правительства.
Депутат Сейма и бывший бизнесмен Айнарс Шлесерс возглавил депутатскую группу по развитию сотрудничества с Китаем в конце сентября прошлого года, вскоре после того, как предыдущий руководитель группы Арманд Краузе стал министром сельского хозяйства и сложил с себя мандат депутата. Непосредственно перед избранием Шлесерса к группе присоединились все восемь членов возглавляемой им фракции "Латвия на первом месте".
Большинство из них - пятеро - в данный момент отправились в поездку в Китай. Члены партии Шлесерса явно доминируют в делегации из восьми человек. В поездке также участвуют два представителя от Национального объединения - Эдмунд Тейрумниекс и Александр Кирштейнс, а также Виктория Плешкане от партии "Стабильности!".
Сам Шлесерс в первые дни поездки хвастался, что 11-дневный визит был полностью оплачен китайским правительством. Он не подал в президиум Сейма официальное заявление с просьбой поддержать этот визит, а депутаты не подали заявления о командировке.
Однако отказ Сейма от этого визита разозлил Кирштейнса, который утверждает, что до недавнего времени все стороны поддерживали организацию поездки.
Краузе, предыдущий глава группы по сотрудничеству с Китаем, заявил программе, что это неправда.
"Прошлым летом было приглашение из Китая. К сожалению, я ничего не организовал, от этой поездки пришлось отказаться, потому что такие поездки надо планировать вовремя, согласовывать с МИД, потому что в Латвии единая внешняя политика и нет отдельной группы депутатов, это внешняя политика государства. Я говорил с несколькими членами группы, и они согласились с моим мнением, что мы не можем торопить этот вопрос", - сказал Краузе.
Прошлой осенью, когда Шлесерс стал лидером группы, усилия Китая по приему латвийских политиков достигли гораздо большего успеха. В организации возможного визита политиков и бизнесменов участвовали и посольство Китая, и Шлесерс. Например, Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) уже в ноябре опросила своих членов по просьбе посольства, но никто не выразил заинтересованность в визите, поэтому LDDK не стала анализировать такую возможность более подробно.
Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), организовавшая делегацию из 17 человек, сначала сообщила De Facto, что к президенту LTRK Айгару Ростовскису по поводу визита обратился Шлесерс, но позже уточнила, что к Ростовскису обратился посол Китая еще в конце октября.
Предложение Китая, переданное через Шлесерса, показалось неприемлемым некоторым членам группы. Например, Андрей Юдин ответил Шлесерсу, что не поедет в Китай, пока продолжается война в Украине, и дальнейшего общения не было. Другие депутаты также отнеслись неодобрительно. Шлесерс обратился к ним устно, не обсуждался этот визит и на заседании группы сотрудничества.
"Я не против поддержки контактов и, возможно, поездок в страны, которые не являются нашими союзниками, и дипломатические каналы необходимо сохранять. Но они должны быть правильно организованы, мы должны совместно обсудить повестку дня, каких целей мы должны достичь, это должно пройти нормально через заседание группы сотрудничества, должно пройти через президиум, также необходимо посоветоваться со службами безопасности и МИД. Это было бы правильно", - сказал депутат от "Прогрессивных" Эрвин Лабановскис.
Критически настроен еще один член группы Лига Клявиня: "Я также спросила господина Шлесерса, как ему удалось предотвратить все эти возможные риски, связанные с вопросами безопасности или организацией процедуры, на что я, к сожалению, не получила убедительного ответа. И в любом случае самым рискованным во всем этом мне кажется явный конфликт интересов, потому что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо, чтобы латвийский парламентарий совершил визит за деньги другой страны".
Скорее всего, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) теперь оценит, были ли соблюдены в этой поездке ограничения, установленные Законом о предотвращении конфликта интересов для чиновников на получение подарков.
Помимо геополитических рисков, вопросы возникают и к этике депутатов, точнее, к пункту Кодекса этики депутата, который гласит: депутат не допускает конфликта личных и государственных интересов и избегает ситуаций, которые могут вызвать подозрение в таком конфликте в обществе.
В составе делегации бизнесменов, которой политики "открывают двери к китайским чиновникам", также участвует Эдвардс Шлесерс, сын депутата Айнара Шлесерса и брат депутата Ричарда Шлесерса, представляющего компанию Riga Port.
В поездке в Китай участвует также член правления Riga Port Микелис Лапше. Косвенными совладельцами компании Riga Port в настоящее время являются члены семьи Шлесерса - Эдвард, а также жена Айнара Инесе и теща Весма.
В поездке также принимает участие Ивар Сормулис, председатель правления компании Baltijas Transit Serviss группы Riga Port, который также является совладельцем компании, а значит - партнером семьи Шлесерса.
Между тем одним из немногих депутатов партии "Латвия на первом месте", который не поехал в Китай, является заместитель председателя фракции Эдмунд Зивтиньш, потому что кто-то должен остаться и работать. Из его слов следует, что партия также надеется получить выгоду от этого визита:
"В принципе, мне бы тоже хотелось поехать посмотреть и перенять навыки, которыми обладает Айнарс Шлесерс в ведении деловых и политических переговоров. А такие люди, как Ричард [Шлесерс], Линда [Лиепиня] или Рамона [Петравича] - откуда они берут этот опыт? Поэтому я думаю, что это очень правильно, что они едут, что они участвуют, что они видят, как идет процесс и какое отношение ко всему этому имеет Айнарс".
Если фракцию, возглавляемую Шлесерсом, поездка объединила, то с Национальным объединением все обстоит иначе. Фракция утверждает, что до 11 января, когда Шлесерс и его попутчики подали заявление с просьбой освободить их от участия в очередном заседании Сейма, члены партии не знали о планах Кирштейнса и Тейрумниекса отправиться в Китай. Представитель Национального объединения в президиуме Сейма, секретарь Сейма Янис Грасбергс по-прежнему настаивает на том, что, по его мнению, у членов фракции не будет оснований оправдать опоздание:
"Если вы отправляетесь в поездку, то сначала обсуждаете это с фракцией, а потом фракция говорит, что мы даем это задание. Поэтому мы как Национальное объединение не видим, что можно было бы принять такое оправдание и отдать такой приказ".
Представителем фракции Национального объединения является председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, который признает, что, если бы члены партии сообщили о плане поехать в Китай, фракция не поддержала бы их. По его мнению, сейчас не время спешить с укреплением сотрудничества с Китаем.
"Для депутатов, если они занимаются вопросами внешней политики, а группы сотрудничества - это вопросы внешней политики, это двусторонние отношения, я думаю, что они должны регулярно знакомиться с отчетами наших органов безопасности, в которых четко указаны риски с конкретными регионами или с конкретными странами. А Китай, если мы посмотрим на прошлогодний отчет SAB, там достаточно четко показано, какую тактику, методы реализует китайское правительство, Коммунистическая партия…" - сказал Колс.
Бюро по защите Конституции (SAB) напомнило на этой неделе, что интересы Китая в нашем регионе - его политическое и экономическое присутствие - становятся все более заметными. В SAB также отметили, что поездки, спонсируемые принимающей страной, могут быть направлены не только на дружеское сотрудничество, но также включать целенаправленные попытки установить долгосрочные контакты с лицами, которые обладают знаниями, влиянием или доступом к информации.
На этой неделе Шлесерс написал LTV, что будет готов ответить на вопросы после возвращения из Китая. Он и его коллеги проведут эти выходные на острове Хайнань в Южно-Китайском море, известном своими тропическими пляжами. De Facto известно, что некоторые депутаты перед поездкой в Китай хвастались в Сейме тем, какими хорошими курортами они смогут там насладиться.
Видео: Сюжет программы De Facto