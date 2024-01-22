Видео ⟩ Делегация депутатов в Китае "открыла двери" семейному бизнесу Шлесерса

В составе делегации бизнесменов, которой политики "открывают двери к китайским чиновникам", также участвует Эдвардс Шлесерс, сын депутата Айнара Шлесерса и брат депутата Ричарда Шлесерса, представляющего компанию Riga Port.

В поездке в Китай участвует также член правления Riga Port Микелис Лапше. Косвенными совладельцами компании Riga Port в настоящее время являются члены семьи Шлесерса - Эдвард, а также жена Айнара Инесе и теща Весма.

В поездке также принимает участие Ивар Сормулис, председатель правления компании Baltijas Transit Serviss группы Riga Port, который также является совладельцем компании, а значит - партнером семьи Шлесерса.

Между тем одним из немногих депутатов партии "Латвия на первом месте", который не поехал в Китай, является заместитель председателя фракции Эдмунд Зивтиньш, потому что кто-то должен остаться и работать. Из его слов следует, что партия также надеется получить выгоду от этого визита:

"В принципе, мне бы тоже хотелось поехать посмотреть и перенять навыки, которыми обладает Айнарс Шлесерс в ведении деловых и политических переговоров. А такие люди, как Ричард [Шлесерс], Линда [Лиепиня] или Рамона [Петравича] - откуда они берут этот опыт? Поэтому я думаю, что это очень правильно, что они едут, что они участвуют, что они видят, как идет процесс и какое отношение ко всему этому имеет Айнарс".