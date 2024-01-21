Депутат призвал Ecolines выполнять рейсы в Латвии, а не ездить в Россию

Компания Ecolines с 1 февраля возобновит прямые автобусные рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом. Также пассажирские перевозки в Россию осуществляет компания Lux Express. По словам Эдмунда Юревица, действия компаний по продолжению поездок в Россию непонятны, поскольку политик не верит, что от них есть огромная экономическая выгода.

Политик отметил, что в начале этого года Ecolines пришлось отменить несколько рейсов из-за технических повреждений транспортных средств и нехватки водителей, за что Дирекция автомобильного транспорта (АТД) оштрафовала компанию.

Также депутат подчеркнул, что МИД Латвии уже давно и неоднократно призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь, а выдача виз гражданам России ограничена.

Депутат отметил, что с геополитической ситуации и с этической точки зрения компании, которые продолжают пассажирские перевозки в Россию, должны принять решение о том, чтобы прекратить подобные рейсы. В то же время Юревиц призывал Министерство сообщения оценить необходимость внесения изменений в нормативные акты.