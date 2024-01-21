Депутат призвал Ecolines выполнять рейсы в Латвии, а не ездить в Россию

Эдмунд Юревиц председатель фракции Сейма "Новое Единство" призвал фирму SIA Norma-A, которая осуществляет пассажирские перевозки под брендом Ecolines, уделить внимание и ресурсы выполнению рейсов в Латвии, а не ездить в Россию.
Компания Ecolines с 1 февраля возобновит прямые автобусные рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом. Также пассажирские перевозки в Россию осуществляет компания Lux Express. По словам Эдмунда Юревица, действия компаний по продолжению поездок в Россию непонятны, поскольку политик не верит, что от них есть огромная экономическая выгода.
Политик отметил, что в начале этого года Ecolines пришлось отменить несколько рейсов из-за технических повреждений транспортных средств и нехватки водителей, за что Дирекция автомобильного транспорта (АТД) оштрафовала компанию.
Также депутат подчеркнул, что МИД Латвии уже давно и неоднократно призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь, а выдача виз гражданам России ограничена.
Депутат отметил, что с геополитической ситуации и с этической точки зрения компании, которые продолжают пассажирские перевозки в Россию, должны принять решение о том, чтобы прекратить подобные рейсы. В то же время Юревиц призывал Министерство сообщения оценить необходимость внесения изменений в нормативные акты.
Как уже сообщалось, автобус Ecolines из Риги в Санкт-Петербург будет курсировать один раз в день, пересекая границу России в эстонской Лухамаа. Поездка продлится около 14 часов.
Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный сказал агентству LЕТА, что компания и раньше выполняла рейсы в Санкт-Петербург и продолжит их выполнять. "Единственное, что меняется сейчас - это закрытие пограничного перехода в Ивангороде", - пояснил он.
Уже сообщалось, что в начале января этого года Россия официально уведомила Эстонию о том, что пограничный переход в Ивангороде будет закрыт для автомобильного движения с 1 февраля, назвав причиной реконструкцию, которая, как ожидается, продлится до конца 2025 года.
Информация Firmas.lv показывает, что в 2022 году оборот SIA Norma-A составил 24,59 миллиона евро, что на 87,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла в 2,4 раза - до 1,201 миллиона евро.
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