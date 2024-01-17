Ecolines возобновит прямые рейсы из Риги в Петербург. Границу придется переходить пешком

Автобус из Риги в Санкт-Петербург будет ходить один раз в день, пересекая российскую границу в Лухамаа (Эстония). Поездка займет около 13 часов 40 минут. Из Санкт-Петербурга автобус будет отправляться ежедневно в 22:20, поездка займет около 14 часов 15 минут.

На предприятии рассказали, что прежние рейсы с пересадкой в Таллине затруднены из-за закрытия на реконструкцию пограничного пункта в Ивангороде.

Поэтому автобусы из Таллина будут следовать до северо-восточной границы Эстонии в Нарве, где пассажиры смогут пересечь границу пешком, а затем пересесть на автобус, ожидающий на российской стороне, сообщили в компании.

Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный сказал агентству LЕТА, что компания и раньше выполняла рейсы в Санкт-Петербург и продолжит их выполнять. "Единственное, что меняется сейчас, - это закрытие пограничного перехода в Ивангороде", - пояснил он.

Уже сообщалось, что в начале января этого года Россия официально уведомила Эстонию о том, что пограничный переход в Ивангороде будет закрыт для автомобильного движения с 1 февраля, назвав причиной реконструкцию, которая, как ожидается, продлится до конца 2025 года.

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