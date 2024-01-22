Женщина поскользнулась и сломала колено. Что знать, чтобы претендовать на компенсацию?

"Дворники DDzKSU по мере необходимости посыпают свои участки песчано-солевой смесью в соотношении 70 к 30. Рабочий день дворников с 6:00 до 10:00 и с 13:00 до 16:00. В какое конкретно время они посыпают дорожки, не регламентируется, поскольку это зависит от количества дворов - у каждого дворника их несколько, и от объема работы, зимой - объема снега", - ответила Елена.

Время все же регламентируется

Хотя в DDzKSU отвечают, что, когда посыпать улицы противоскользящими средствами не регламентируется, Обязательные правила Даугавпилсской думы № 5 говорят о том, что такое время всё же определено.

Пункт 7.3 этих правил определяет, что чистить и посыпать противоскользящими средствами тротуар, прилегающий к недвижимому имуществу территорий общего пользования, во время снегопада и гололеда дворники должны до 8:00, а чистить и посыпать дороги от снега, выпавшего днем, до 22:00.

Был ли посыпан двор 8 января?

На следующий день, 9 января, дочь Инары - Катрина Далишевская, пыталась выяснить у местного дворника, почему та не посыпала дорогу. По словам Инары, дворник ответила, что на дороге нет льда.

На вопрос, почему 8 января дворник не посыпал территорию у мусорников во дворе дома на ул. Михоэлса, 5, Елена ответила, что на фото, которые "Чайка" ей прислала видно, что дорожки вычищены.