Женщина поскользнулась и сломала колено. Что знать, чтобы претендовать на компенсацию?

Утром 8 января жительница Даугавпилса Инара Далишевская вышла из дома, чтобы идти на работу. На часах было 7:44, и первым делом она решила выбросить мусор. Отойдя на пару шагов от мусорных контейнеров, она поскользнулась, пишет даугавпилсский портал "Чайка".
"У меня треснуло правое колено… Просто был треск. Стоять на этой ноге я уже не могла. С большим трудом перешла на тротуар, вцепилась в дорожный знак и позвонила дочери", - рассказывает Инара.
В рижской орто-клинике ей поставили диагноз - перелом колена и разрыв мениска.
"Перспектива у меня очень плохая. Доктор сказала, что перелом очень серьезный. Чем это закончится и когда - я не знаю", - говорит Инара. На дорогу, обследование и консультации специалистов 8 января у Инары ушло около 400 евро. К моменту публикации расходы превысили 1000 евро, не считая расходы, оплачиваемые страховой организацией.
Инара уверена, что причина ее травмы - не посыпанные противоскользящими средствами улицы. Кроме того, по ее наблюдениям, улицы Даугавпилса не посыпаются не только в ее дворе.
"Я живу в центре, еще у меня есть собака, то есть, я все время перемещаюсь пешком. Меня поражает этой зимой то, что в лучшем случае, тротуар почищен трактором, но ничего не посыпается", – делится наблюдениями Инара.
Что можно и нужно сделать в похожем случае?
Первым делом после "треска" в колене Инара позвонила дочери. И она, и ее дочь - юристы, но Инара говорит, что поступать так, как сделала она, неправильно.
"Нужно было вызвать полицию и скорую помощь, но я была не в том состоянии, чтобы трезво действовать. Настолько мне было больно", - признается Инара.
Оперативные службы зафиксировали бы место получения травмы и оказали бы медицинскую помощь. Затем с документами из этих служб можно обратиться в суд с требованием о возмещении материального и морального вреда от обслуживающей улицы организации. Все чеки, связанные с лечением, тоже стоит сохранить.
В таком как у Инары случае, по ее словам, тоже можно попытаться добиться возмещения ущерба, но это будет сложнее.
Что нужно знать об уборке снега во дворах
Двор этого дома, по словам Инары, обслуживают дворники даугавпилсского муниципального предприятия DDzKSU. На предприятии "Чайке" это подтвердил специалист по связям с общественностью Елена Иванцова, ознакомившись с фотографиями с места происшествия.
По данным DDzKSU от 1 июня 2023 года они обслуживают 786 жилых домов - то есть, абсолютное большинство жилых домов в Даугавпилсе.
DDzKSU на 100% принадлежит Даугавпилсскому самоуправлению. Согласно бюджету Даугавпилса, город на обслуживание домов и прилегающих к ним территорий в 2023 году выделил 11 174 543 евро.
На вопрос, посыпают ли дворники улицы противоскользящими средствами, Елена ответила, что посыпают, но когда именно это делать дворникам - не регламентируется.
"Дворники DDzKSU по мере необходимости посыпают свои участки песчано-солевой смесью в соотношении 70 к 30. Рабочий день дворников с 6:00 до 10:00 и с 13:00 до 16:00. В какое конкретно время они посыпают дорожки, не регламентируется, поскольку это зависит от количества дворов - у каждого дворника их несколько, и от объема работы, зимой - объема снега", - ответила Елена.
Время все же регламентируется
Хотя в DDzKSU отвечают, что, когда посыпать улицы противоскользящими средствами не регламентируется, Обязательные правила Даугавпилсской думы № 5 говорят о том, что такое время всё же определено.
Пункт 7.3 этих правил определяет, что чистить и посыпать противоскользящими средствами тротуар, прилегающий к недвижимому имуществу территорий общего пользования, во время снегопада и гололеда дворники должны до 8:00, а чистить и посыпать дороги от снега, выпавшего днем, до 22:00.
Был ли посыпан двор 8 января?
На следующий день, 9 января, дочь Инары - Катрина Далишевская, пыталась выяснить у местного дворника, почему та не посыпала дорогу. По словам Инары, дворник ответила, что на дороге нет льда.
На вопрос, почему 8 января дворник не посыпал территорию у мусорников во дворе дома на ул. Михоэлса, 5, Елена ответила, что на фото, которые "Чайка" ей прислала видно, что дорожки вычищены.
"Дворник, которая здесь работает постоянно, в тот день была на больничном и болеет до сих пор. Ее заменяла другая, у которой есть свои постоянные участки. Оба дворника - ответственные и добросовестные работники, жители ими довольны", - сказала Елена.
Инара тоже поделилась, что всегда была довольна местным дворником и знает, что в тот день ее заменяла коллега. "Вообще у нас очень ответственная дворник и всегда все было посыпано, но сейчас она болеет и ее замещают", - отмечает Инара.
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