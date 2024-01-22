С 2016 года по подозрению в шпионаже в пользу РФ и РБ задержаны 20 человек

На данный момент Служба государственной безопасности (VDD) сообщила в публичном пространстве о 20 лицах, задержанных с 2016 года по подозрению в шпионаже и других угрожающих национальной безопасности действиях в пользу России или Беларуси.
В 2016 году по предложению органов госбезопасности были приняты поправки к Уголовному закону, которые существенно увеличили возможности VDD с помощью уголовно-правовых инструментов осуществлять преследование лиц, которые шпионят или совершают другие направленные против государственной безопасности действия в интересах враждебных Латвии иностранных государств.
Семь из указанных 20 лиц были задержаны службой в тесном сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности (MIDD).
В указанных случаях лица по поручению российских или белорусских спецслужб незаконно собирали информацию об инфраструктуре или персонале Национальных вооруженных сил или же оказывали иного рода поддержку иностранным военным разведслужбам.
12 из указанных 20 лиц были задержаны службой по подозрению непосредственно в шпионаже, а восемь - в оказании другой помощи иностранному государству в направленной против Латвийской Республики деятельности, отметили в VDD.
Троим из восьми задержанных по подозрению в помощи иностранному государству в направленной против Латвийской Республики деятельности в ходе расследования VDD изменила квалификацию преступления на более тяжкое - руководство преступной организацией и участие в совершенных такой организацией преступлениях, среди которых - шпионаж в интересах российских спецслужб. Эти трое задержанных являются основателями движения "Антифашисты Прибалтики".
В 2016, 2017, 2018 и 2019 годах по подозрению в шпионаже служба ежегодно задерживала по одному лицу. В 2021 году по подозрению в незаконном сотрудничестве с российскими спецслужбами VDD задержала в общей сложности пятерых. Четверо из них были задержаны по подозрению в шпионаже, а один человек - в оказании другой помощи, направленной против Латвии. В 2022 году VDD задержала одно лицо по подозрению в шпионаже по поручению белорусских спецслужб.
В прошлом году по подозрению в шпионаже и других незаконных действиях по поручению российских спецслужб ФСБ задержала крупнейшее на сегодняшний день число лиц - в общей сложности 10 человек.
Трое из этих лиц задержаны по подозрению в шпионаже, семь - в оказании другой помощи российским спецслужбам в направленной против Латвии деятельности.
До сих пор VDD передала в прокуратуру обвинения в шпионаже 11 лицам, а за антигосударственную деятельность другого рода по поручению иностранной спецслужбы - одному лицу. В отношении шести лиц служба предложила начать уголовное преследование за особо тяжкое преступление - руководство преступной организацией и участие в совершенных такой организацией преступлениях в интересах российских спецслужб. Из этих шести человек в обобщенную ранее статистику включены трое, так как остальные трое объявлены в розыск и пока не задержаны.
До сих пор виновными в шпионаже в Латвии признаны десять лиц. В семи случаях решение суда вступило в силу, а три лица обжаловали решение.
Этим людям назначены различные наказания,
самым тяжким из которых до сих пор стал 15-летний тюремный срок бывшему должностному лицу Информационного центра МВД Олегу Бураку
за длительный и систематический шпионаж в пользу российской спецслужбы, которым был причинен значительный вред интересам национальной безопасности Латвии.
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