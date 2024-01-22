С 2016 года по подозрению в шпионаже в пользу РФ и РБ задержаны 20 человек

В 2016, 2017, 2018 и 2019 годах по подозрению в шпионаже служба ежегодно задерживала по одному лицу. В 2021 году по подозрению в незаконном сотрудничестве с российскими спецслужбами VDD задержала в общей сложности пятерых. Четверо из них были задержаны по подозрению в шпионаже, а один человек - в оказании другой помощи, направленной против Латвии. В 2022 году VDD задержала одно лицо по подозрению в шпионаже по поручению белорусских спецслужб.

В прошлом году по подозрению в шпионаже и других незаконных действиях по поручению российских спецслужб ФСБ задержала крупнейшее на сегодняшний день число лиц - в общей сложности 10 человек.

Трое из этих лиц задержаны по подозрению в шпионаже, семь - в оказании другой помощи российским спецслужбам в направленной против Латвии деятельности.

До сих пор VDD передала в прокуратуру обвинения в шпионаже 11 лицам, а за антигосударственную деятельность другого рода по поручению иностранной спецслужбы - одному лицу. В отношении шести лиц служба предложила начать уголовное преследование за особо тяжкое преступление - руководство преступной организацией и участие в совершенных такой организацией преступлениях в интересах российских спецслужб. Из этих шести человек в обобщенную ранее статистику включены трое, так как остальные трое объявлены в розыск и пока не задержаны.

До сих пор виновными в шпионаже в Латвии признаны десять лиц. В семи случаях решение суда вступило в силу, а три лица обжаловали решение.

Этим людям назначены различные наказания,

самым тяжким из которых до сих пор стал 15-летний тюремный срок бывшему должностному лицу Информационного центра МВД Олегу Бураку

за длительный и систематический шпионаж в пользу российской спецслужбы, которым был причинен значительный вред интересам национальной безопасности Латвии.

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