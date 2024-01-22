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Видео ⟩ В Кенгарагсе водитель Renault протаранил автомобиль и попытался скрыться

rus.tvnet.lv
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В Кенгарагс водитель Renault протаранил автомобиль и попытается скрыться
В Кенгарагс водитель Renault протаранил автомобиль и попытается скрыться Фото: Ekrānuzņēmums no video

В воскресенье, 21 января, в Кенгарагcе водитель стал виновником ДТП и пытался скрыться с места происшествия, сообщает Sadursme.

Sadursme, где публикуется информация очевидцев, сообщает, что инцидент произошел на улице Саласпилс. По сообщениям, водитель оранжевого Renault протаранил автомобиль Audi и после инцидента пытался скрыться. Не исключено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя эти данные пока не подтвердились.

В Госполиции сообщили, что около 20:30 в воскресенье на улице Саласпилс в Риге произошло столкновение автомобилей Renault и Audi. В результате ДТП никто не пострадал.

Полиция на месте приняла решение о присуждении штрафа водителю Renault за несоблюдение горизонтальной разметки дороги и совершение запрещенного маневра. Также правоохранители установили, что водитель Audi управлял транспортным средством без водительских прав, за что он был привлечен к административной ответственности.

Видео: Место ДТП в Кенгарагсе

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