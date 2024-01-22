В прошлом году почти каждый 5-й житель испытывал депрессию или выгорание в профессиональной сфере

За последний год 18% населения Латвии испытывали депрессию или выгорание на рабочем месте, свидетельствуют данные восьмого ежегодного исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". По данным опроса, каждый десятый респондент (10%) испытывал депрессию, а 8% испытывали выгорание в профессиональной сфере.
"Депрессию и выгорание несомненно можно назвать болезнями 21 века. Ритм современной жизни характеризуется повышенным стрессом, долгими рабочими часами и постоянно растущими требованиями. Ежедневный бег становится все стремительнее, но недостаток сна все чаще становится обыденностью. Эти факторы неизбежно способствуют возникновению психических заболеваний, что также подтверждают наблюдения в аптеках - спрос на лекарства для лечения психических заболеваний существенно вырос в последние годы. В этих обстоятельствах особенно важно ежедневно заботиться о своем здоровье и благополучии, помня, что психическое здоровье рука об руку идет с физическим благополучием. О здоровье - как физическом, так и психическом - следует заботиться профилактически, достаточно времени уделяя физической активности и сну, заботясь о сбалансированном питании и принимая оптимальное количество витаминов и минералов", - отмечает Марис Лукс, исполнительный директор Apotheka.
Психологический дискомфорт чаще встречается у жителей, ведущих нездоровый образ жизни
Психические заболевания не различают своих жертв ни по возрасту, ни по полу или благосостоянию, однако данные Индекса здоровья свидетельствуют, что решающую роль может сыграть образ жизни человека. Согласно данным, жители, считающие, что в целом ведут здоровый образ жизни, гораздо реже испытывают депрессию и выгорание (12%), тогда как респонденты с вредными привычками, - значительно чаще (30%). Кроме того, психологический дискомфорт чаще поражает тех, кто слишком мало времени уделяет физической активности (21%), тогда активно занимающихся спортом респондентов - редко (10%).
Как пояснила Mg.sc.sal., cпециалист в области общественного здравоохранения Инета Ванага, у людей, ведущих нездоровый образ жизни, чаще развиваются депрессивные состояния, поскольку неполноценное питание и недостаток физической активности могут привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем, что, в свою очередь, способствуют развитию депрессии.
"Выбор такого образа жизни, как злоупотребление алкоголем и недостаточный сон, негативно влияет на циркадные ритмы сна и бодрствования, вызывая дисбаланс уровня гормонов и химии мозга, что может усугубить симптомы депрессии. Важную роль в психологическом здоровье также играет физическая активность, поскольку регулярная физическая нагрузка помогает уменьшить симптомы стресса, тревоги и депрессии, а также улучшает настроение и общее самочувствие. Она также способствуют лучшему сну, помогает поддерживать оптимальный вес и снижают риск хронических заболеваний, что также могут влиять на психическое здоровье", - говорит И. Ванага.
Женщины чаще испытывают депрессию и выгорание
В прошлом году депрессию или выгорание в профессиональной сфере испытала каждая пятая опрошенная женщина (21%), тогда как мужчины - гораздо реже (14%). По словам специалиста, этому может быть несколько причин.
"Гормональные изменения, связанные, например, с менструальным циклом, беременностью и менопаузой, могут существенно повлиять на эмоциональное состояние женщины и способствовать развитию депрессии. Социальное давление и роли, диктуемые обществом, также могут увеличивать стресс и эмоциональную нагрузку, что, в свою очередь, способствует риску возникновения депрессии", - говорит И. Ванага.
Депрессию чаще всего испытывают жители возрастной группы от 35 до 44 лет, а выгорание в профессиональной сфере испытывают респонденты от 55 до 64 лет.
"После 55 лет люди сталкиваются с большой рабочей нагрузкой, ответственностью и стрессом, тогда как их физические возможности уже не такие, какими они были в 20 или 30 лет. В этом возрасте нередко возникают опасения по поводу финансовой стабильности, карьеры и личной жизни, что может способствовать появлению симптомов выгорания, например: утомляемости, снижения профессиональной мотивации и эмоционального истощения", - отметила специалист в области здоровья.
Также депрессия несколько чаще поражает жителей с основным образованием, низким доходом и жителей Риги, тогда как профессиональное выгорание - людей с высшим образованием и средневысоким доходом.
Могут подкрасться незаметно
Если физические недуги чаще всего замечаем быстро, то психические заболевания нередко начинаются постепенно, им способствуют несколько отдельных причин, в результате чего их бывает труднее заметить.
"Иногда длительное уныние и недовольство мы оправдываем погодой, недосыпанием, болезнью детей и другими факторами, хотя на самом деле это может быть первым сигналом выгорания. Поэтому важно позаботиться о себе, время от времени взять выходной и обратиться к специалисту, как только возникнут первые ощущения излишне частой угнетенности", - призывает И. Ванага.
Об исследовании
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число населения - 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Цель исследования - побудить общественность задуматься о состоянии своего здоровья и побудить их придерживаться здорового образа жизни. Исследование проводилось в августе 2023 года.
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