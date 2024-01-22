В прошлом году почти каждый 5-й житель испытывал депрессию или выгорание в профессиональной сфере

Депрессию чаще всего испытывают жители возрастной группы от 35 до 44 лет, а выгорание в профессиональной сфере испытывают респонденты от 55 до 64 лет.

"После 55 лет люди сталкиваются с большой рабочей нагрузкой, ответственностью и стрессом, тогда как их физические возможности уже не такие, какими они были в 20 или 30 лет. В этом возрасте нередко возникают опасения по поводу финансовой стабильности, карьеры и личной жизни, что может способствовать появлению симптомов выгорания, например: утомляемости, снижения профессиональной мотивации и эмоционального истощения", - отметила специалист в области здоровья.

Также депрессия несколько чаще поражает жителей с основным образованием, низким доходом и жителей Риги, тогда как профессиональное выгорание - людей с высшим образованием и средневысоким доходом.

Могут подкрасться незаметно

Если физические недуги чаще всего замечаем быстро, то психические заболевания нередко начинаются постепенно, им способствуют несколько отдельных причин, в результате чего их бывает труднее заметить.

"Иногда длительное уныние и недовольство мы оправдываем погодой, недосыпанием, болезнью детей и другими факторами, хотя на самом деле это может быть первым сигналом выгорания. Поэтому важно позаботиться о себе, время от времени взять выходной и обратиться к специалисту, как только возникнут первые ощущения излишне частой угнетенности", - призывает И. Ванага.

Об исследовании "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число населения - 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Цель исследования - побудить общественность задуматься о состоянии своего здоровья и побудить их придерживаться здорового образа жизни. Исследование проводилось в августе 2023 года.

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