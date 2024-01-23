Тилжа осталась без бригады скорой помощи в ночное время. Жители неприятно удивлены

Ципуле объяснила свое распоряжение малым количеством вызовов в ночное время - в среднем один вызов за две-три ночи.

"Как и раньше, к пациентам будет выезжать ближайшая к месту вызова бригада из Балви, Виляки и Карсавы, как это уже происходит сейчас, и другие бригады, находящиеся ближе к месту вызова", - пояснила руководитель NMPD.

В бригаде скорой помощи в Тилже работают девять медиков и пять водителей.

Для председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова, который также возглавляет комитет по здравоохранению и социальным вопросам Латвийского союза самоуправлений, решение NMPD стало неприятным сюрпризом, так как руководство NMPD не встречалось с самоуправлением и не информировало его о своих планах.

"Мы обратимся к министру здравоохранения Хосаму Абу Мери с просьбой отменить это решение. Тем более что в марте в Тилжу прибудут военнослужащие Национальных вооруженных сил, которые будут участвовать в строительстве государственной границы. Поэтому мы возражаем против того, чтобы менять время работы медицинского пункта в Тилже.

В настоящее время планирование осуществляется с помощью таблицы Excel: если только один вызов за ночь, то это нерентабельно. Так нельзя управлять страной. Следующими могут стать пожарные - если у них нет ни одного вызова за ночь, зачем им дежурить в это время?" - говорит Максимов.

По его словам, если бы NMPD коммуницировала с самоуправлением, можно было бы обсудить вопрос о снижении расходов, найдя для пункта скорой помощи более дешевые помещения.

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