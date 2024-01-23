"Безопасное политическое действие". Почему стоят очереди подписаться за выдвижение Надеждина в президенты

Сбор подписей за выдвижение Надеждина в Якутске, 22 января 2024 года Фото: Boris Nadezhdin campaign

Для тех, кто живет не в России, открыты точки сбора еще в 22 странах, добавил Кисиев. Отвечать на вопрос Би-би-си о том, как технически будет осуществляться доставка их подписей в ЦИК, он не стал, сославшись на «соображения безопасности».

«Очереди в штабы Надеждина выстраиваются и в будние дни, и в выходные. Мы объясняем это тем, что люди хотят поучаствовать в безопасном для них политическом действии. Эти очереди на несколько часов — явный показатель сформировавшегося политического запроса в обществе. Публичная политика в России перезапускается, и люди ощущают, что они могут внести свой вклад и принести пользу», — так Кисиев объяснил ажиотаж, возникший вокруг сбора подписей.

«Почувствовали, что сделали хоть что-то»

Возникший ажиотаж вокруг сбора подписей привлек внимание российской оппозиции — в том числе тех, кто уехал из страны после вторжения России в Украину. Многие оппозиционеры призывали ставить подписи за Надеждина, а также отметили, что поддержка политика по сути превратилась в форму легального протеста против войны.

«Поставьте подпись за Бориса Надеждина. У вас осталось меньше недели, чтобы таким образом высказать свою антивоенную позицию, даже если Надеждин — не ваш кандидат», — написал в своем канале политик Михаил Ходорковский.

Борис Надеждин Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA