Видео ⟩ Серьезная авария под Даугавпилсом: столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Видео: Авария под Даугавпилсом

На Sadursme, где собирается информация очевидцев, утверждается, что авария произошла на трассе А13 между Даугавпилсом и поселком Шпоги.

Видео: Авария под Даугавпилсом

Государственная полиция сообщила порталу TVNET, что 22 января 2024 года мужчина 1985 года рождения, управляя грузовиком Iveco с полуприцепом Schmitz, столкнулся с автомобилем Audi A4 Avant, за рулем которого находилась женщина 1980 года рождения.

В результате столкновения оба транспортных средства выехали за пределы проезжей части, задев препятствия (дорожные указатели) и повредив их. Мужчину 1985 года рождения доставили в медицинское учреждение.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Видео: Авария под Даугавпилсом

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