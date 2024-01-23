Видео ⟩ Серьезная авария под Даугавпилсом: столкнулись грузовик и легковой автомобиль

В понедельник, 22 января, под Даугавпилсом произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Портал TVNET связался с полицией, чтобы узнать подробности инцидента.
Видео: Авария под Даугавпилсом
На Sadursme, где собирается информация очевидцев, утверждается, что авария произошла на трассе А13 между Даугавпилсом и поселком Шпоги.
Видео: Авария под Даугавпилсом
Государственная полиция сообщила порталу TVNET, что 22 января 2024 года мужчина 1985 года рождения, управляя грузовиком Iveco с полуприцепом Schmitz, столкнулся с автомобилем Audi A4 Avant, за рулем которого находилась женщина 1980 года рождения.
В результате столкновения оба транспортных средства выехали за пределы проезжей части, задев препятствия (дорожные указатели) и повредив их. Мужчину 1985 года рождения доставили в медицинское учреждение.
В полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Видео: Авария под Даугавпилсом
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