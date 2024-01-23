Больше всего повесток в армию получат юноши из Риги и Даугавпилса

Так как в ходе третьего призыва в СГО не было набрано достаточного количества добровольцев, во вторник впервые прошла жеребьевка и по принципу случайности были отобраны молодые люди, которые будут призваны в обязательном порядке.

По итогам отбора повестки для прохождения медицинского осмотра будут направлены 107 молодым людям, задекларированным в Риге, 13 молодым людям, проживающим в Даугавпилсе, десяти - в Лиепае, десяти - в Огрском крае, девяти - в Тукумском крае, девяти - в Юрмале, а также восьми - в Валмиерском крае и Елгаве.

В других местах Латвии число призывников не превышает семи. А в Ливанском, Валкском, Вараклянском и Вентспилсском краях повестку получат по одному молодому человеку.

В ходе третьего призыва в СГО планировалось набрать 480 человек. Добровольно заявки на службу подали 515 человек, но только около 320 из них были признаны пригодными к службе после проверки здоровья, поэтому 150 будут призваны в армию в обязательном порядке по результатам жеребьевки.

За уклонение от призыва в СГО предусмотрена ответственность в соответствии с Уголовным законом. За неявку на проверку здоровья для призывников предусмотрено предупреждение или штраф до 350 евро. За неявку на место службы - принудительная доставка к месту службы или штраф от 50 до 5000 евро.

Директор департамента СГО Министерства обороны Виталий Ракстиньш пояснил агентству LETA, что наказание является крайней мерой, так как оборонное ведомство сначала попытается выяснить, почему молодой человек не реагирует на повестку.

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