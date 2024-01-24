Видео ⟩ После атак дронов РФ перебрасывает системы С-300 в Санкт-Петербург

Армия РФ развернула под Санкт-Петербургом С-300 - системы ПВО большой дальности. Этот шаг последовал за недавней атакой дронов на крупный терминал по экспорту газа недалеко от города.
На кадрах, снятых местным жителем, видно, как системы ПВО перевозят по Санкт-Петербургу и устанавливают. Одна система С-300 временно перекрыла дорогу во время маневрирования.
Решение о развертывании систем С-300 отражает растущую обеспокоенность России по поводу потенциальных атак беспилотников на жизненно важную инфраструктуру.
Как сообщалось, в воскресенье вечером на газовом терминале в российском порту Усть-Луга, принадлежащем компании "Новатэк", произошел пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Russians are deploying numerous S-300 Air Defence system around St. Petersburg, according to this footage, in light of recent successful precision strikes against war machine facilities. pic.twitter.com/9ElEktvT6V— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 23, 2024
Украинские спецслужбы сообщили, что совершили атаку беспилотника на порт Усть-Луга. Дроздов заявил, что пострадавших в результате пожара нет и весь персонал эвакуирован.
Губернатор не сообщил никакой информации о причине пожара, но указал, что в Кингисеппском районе объявлен режим повышенной готовности. В "Новатэк" заявили, что причиной пожара стал "внешний фактор".
Источник в спецслужбах Украины рассказал "Украинской правде", что Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности (СБУ) Украины осуществили в ночь на воскресенье атаки беспилотников не только на газовый терминал в Усть-Луге, но и на российские военные объекты в Смоленске, Туле и Орле.
Другой источник в вооруженных силах сообщил, что нападение на порт Усть-Луга было организовано СБУ.
В Усть-Луге, помимо прочего, перерабатывается топливо, которое поставляется в российскую армию.
Ранее Украина взяла на себя ответственность за нападения на два нефтяных склада в России, в том числе на расположенный в Ленинградской области. Второе нападение на нефтяную базу в Брянской области на границе с Украиной вызвало сильный пожар.
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