Видео ⟩ После атак дронов РФ перебрасывает системы С-300 в Санкт-Петербург

На кадрах, снятых местным жителем, видно, как системы ПВО перевозят по Санкт-Петербургу и устанавливают. Одна система С-300 временно перекрыла дорогу во время маневрирования.

Решение о развертывании систем С-300 отражает растущую обеспокоенность России по поводу потенциальных атак беспилотников на жизненно важную инфраструктуру.

Как сообщалось, в воскресенье вечером на газовом терминале в российском порту Усть-Луга, принадлежащем компании "Новатэк", произошел пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Russians are deploying numerous S-300 Air Defence system around St. Petersburg, according to this footage, in light of recent successful precision strikes against war machine facilities. pic.twitter.com/9ElEktvT6V — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 23, 2024

Украинские спецслужбы сообщили, что совершили атаку беспилотника на порт Усть-Луга. Дроздов заявил, что пострадавших в результате пожара нет и весь персонал эвакуирован.

Губернатор не сообщил никакой информации о причине пожара, но указал, что в Кингисеппском районе объявлен режим повышенной готовности. В "Новатэк" заявили, что причиной пожара стал "внешний фактор".

Источник в спецслужбах Украины рассказал "Украинской правде", что Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности (СБУ) Украины осуществили в ночь на воскресенье атаки беспилотников не только на газовый терминал в Усть-Луге, но и на российские военные объекты в Смоленске, Туле и Орле.

Другой источник в вооруженных силах сообщил, что нападение на порт Усть-Луга было организовано СБУ.

В Усть-Луге, помимо прочего, перерабатывается топливо, которое поставляется в российскую армию.

Ранее Украина взяла на себя ответственность за нападения на два нефтяных склада в России, в том числе на расположенный в Ленинградской области. Второе нападение на нефтяную базу в Брянской области на границе с Украиной вызвало сильный пожар.

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