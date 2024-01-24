Полиция и CSDD проверили 149 автомобилей поставщиков услуг такси

Всего было проверено 149 автомобилей. У десяти машин были констатированы несоответствия требованиям. Из-за ненадлежащего протектора шин с трех автомобилей были сняты номерные знаки, в свою очередь у семи автомобилей был аннулирован техосмотр. Кроме того, за езду с ненадлежащими шинами против вышеупомянутых водителей были начаты административные процессы.

Нужно отметить, что самая маленькая зарегистрированная глубина протектора составляла 0,85 мм. Такое отношение поставщиков услуг такси к безопасности дорожного движения недопустимо, поскольку ставит под угрозу безопасность не только самих водителей, но и пассажиров, которых они перевозят каждый день.

Фото: Valsts policija

Напоминаем, минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей составляет 4 миллиметра. За использование в дорожном движении транспортного средства с недостаточной глубиной протектора шин или с повреждениями шин, угрожающими безопасности дорожного движения, водителю грозит предупреждение или денежный штраф от трех до 11 штрафных единиц, то есть от 15 до 55 евро.

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