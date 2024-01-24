Силиня ждет от Бришкенса четкого решения по вопросу о задержках поездов

На вопрос, должен ли Бришкенс взять на себя ответственность в затянувшейся ситуации, Силиня ответила агентству LETA лишь то, что обсуждала вопрос с министром. Теперь Министерству сообщения поручено провести полномасштабную оценку, в том числе вопрос об ответственности.

"Совершенно недопустимо, чтобы жители Латвии в качестве "подопытных кроликов" стояли на морозе в неведении, придет ли поезд или нет", - признала Силиня.

Министерство сообщения должно провести полномасштабную оценку ситуации: как была проведена закупка, каким образом тестировались поезда и как ситуация решалась, когда возникали проблемы. В оценке очень важен и вопрос об ответственности, подчеркнула премьер-министр.

При этом, по ее мнению, необходимы срочные решения, чтобы обеспечить пассажирам альтернативы, если поезда опять не работают.

Если изначально ответственные учреждения и капитальные общества были не готовы к такой ситуации, то теперь у них уже нет оправданий, считает премьер.

Она заявила, что правительство готово принять участие в решении вопроса, если есть такая необходимость.

Как сообщалось, проблемы с железнодорожным сообщением наблюдаются в Латвии уже несколько недель. Вначале они затрагивали отдельные направления, но в последние дни усугубились.

Ответственность за регулярные опоздания новых электропоездов должно нести в основном предприятие Pasažieru vilciens (PV), а не министр сообщения Каспарс Бришкенс, заявили опрошенные агентством LETA представители правящей коалиции.

Отвечая на вопрос, должны ли регулярные задержки пассажирских поездов стать поводом для оценки соответствия министра занимаемой должности, председатель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц сказал, что министр активно участвует в решении проблем и регулярно разъясняет ситуацию, поэтому он не видит причин оценивать соответствие Бришкенса занимаемой должности.

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