Кирсис: смена министра сообщения может поставить под угрозу реализацию четвертой очереди Южного моста

Он отметил, что с предыдущим министром сообщения Янисом Витенбергсом (Нацобъединение) была достигнута договоренность о выделении 80 млн евро из средств Европейского союза на реализацию четвертой очереди проекта. Однако в сентябре прошлого года Нацобъединение в правительственной коалиции сменили "Прогрессивные", и министром сообщения стал представитель этой партии Каспарс Бришкенс.

Как сообщил Кирсис, он располагает информацией о том, что мнение нынешнего политического руководства Минсообщения о проекте Южного моста отличается, и есть вероятность, что он не будет реализован.

Кирсис выразил уверенность в том, что Рижский порт не будет закрыт, и грузоперевозки до него будут осуществляться не только по железной дороге, но и по автодорогам, что делает реализацию этого проекта необходимой, поэтому на уровне правительства предстоит борьба за выделение финансирования.

Комментируя многочисленные жалобы на условия конкурса на реализацию новой очереди проекта, Кирсис назвал это конкурентной борьбой. Это крупный проект, в котором строители очень заинтересованы, поэтому наблюдаются жесткая конкуренция и подаются жалобы. Это нормальный процесс, сказал мэр.

Как сообщалось, конкурс на строительство четвертой очереди Южного моста продлевался несколько раз. Недавно в конкурсную документацию были внесены изменения и обновлена информация, в результате чего установлен новый срок подачи заявок - 20 февраля.

В латвийском обществе Южный мост называют одним из самых дорогих мостов в мире из-за значительных затрат на его строительство. Общая стоимость моста по окончании работ в 2013 году составила около 570 млн латов (свыше 810 млн евро).

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