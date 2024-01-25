В России рекордно взлетели цены на гробы

По данным издания, с учетом 2021 года стоимость гроба в России выросла на 36,6%. В результате накопленный за последние три года рост стал рекордным за прошедшие 13 лет.

Рост цен на гробы в последние годы можно объяснить большими потерями российской армии в войне против Украины, а также стремительным ростом смертности в 2021 году, вызванным пандемией Covid-19.

С 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, гробы в стране подорожали на 22,2%. В первый год войны цены выросли на 15,8%, а во второй год - на 5,5%.

Цены на другие ритуальные товары и услуги также растут. Например, стоимость такой услуги, как "рытье могил", в прошлом году выросла на 11,2%, что является самым быстрым ростом с момента начала сбора соответствующей статистики в 2016 году. Накопленным итогом за два года войны рытье могил стало дороже на 20,6%.

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